影／警逮詐團車手摃上開花 開車接應情侶檔藏毒也難逃

新北市汐止警方日前逮捕詐團車手黃姓男子還摃上開花，開車接應情侶檔顧姓男子與蕭姓女友涉嫌藏毒也難逃員警法眼。警詢後依詐欺、洗錢防制法及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市汐止警方今年3月底接獲民眾報案，表示高齡80多歲父親陳男加入Line詐騙投資群組，並交付50萬元投資，事後因無法提領始察覺有異，便與員警配合誘捕出面取款詐騙集團車手。

警方專案小組發現詐騙集團持續要求被害人提供投資金，50展開誘捕，趁日前相約在汐止區湖前街一帶面交，當假冒投資專員黃姓男子（50歲）出現欲取款，埋伏員警立即現身當場逮捕，並查扣犯案手機、資金收據、工作證及依托咪酯煙彈。

警方隨後逮捕接應黃男的同夥顧姓男子（46歲）及其女友蕭姓女子（46歲）並於顧男車內起獲海洛因20.7公克、安非他命6.5公克，警詢後依詐欺、洗錢防制法及毒品罪嫌送辦。

汐止警分局提醒，現詐騙集團利用網路社群到處散布「假投資」、「假貸款」、「假打工」等詐騙廣告，誘使民眾點擊進而實施詐騙，如有發現可疑資訊，請撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求協助，也可直接現場到派出所詢問員警協助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885