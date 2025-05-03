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慘！職業軍人幫取包裹賺外快 換來5年10月徒刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

宜蘭劉姓男子從軍服志願役士兵，去年12月間某日凌晨，受網友請託，到桃園龜山公園取包裹，送到指定點事成有好處，劉送包裹途中遇警攔檢，發現毒包裹，桃園地院審結，將劉依共同犯運輸二級毒品而混合二種以上毒品罪，判處5年10月徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，劉男明知大麻、甲基安非他命等列管毒品不得運輸，2024年12月23日凌晨0時，通訊軟體TELEGRAM暱稱「東方美人」的網友請他幫忙，到桃園市龜山區忠義路上的公園內某處拿個包裹。

劉隨即從服役單位駕車外出，先依指示抵達桃園市龜山區大湖紀念公園內取得「東方美人」所指的包裹，然後再幫忙將包裹送到桃園市區內某棟建築物前，完成之後將可獲得1萬3000元的報酬，劉於是駕車往指定地點去。

當日0時40分，劉於半途遇上桃園市保安警察大隊警網盤查，看到他放在副駕駛座上的包裹覺得可疑，打開查看發現裡面有28包煙草狀的物品，總淨重174.72公克、57顆菸彈，驗前總毛重730.73公克，還有1包紅色造型藥錠驗前毛重33.36公克，分別檢測出大麻、菸彈及安毒成分，粗估市價上百萬元。

法院審理時，劉的供詞自警方調查起，到檢方偵查，對於接受真實姓名不詳的網友「東方美人」委託領取包裹，且事成後還有萬餘元的酬勞，雖然不知包裹內容，但裡面絕對是違禁物，且有TELEGRAM通訊、對話紀錄、桃市保大搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品照片，認為被告犯行可堪認定。

合議庭審酌，被告無視政府嚴厲查緝毒品禁令，竟執意犯法，不僅助長施用毒品惡習，並足使取得毒品的施用者精神障礙性格異常，甚至造成人民生命健康受損的成癮性及危險性，戕害國人身體健康，染毒者為索得吸毒資金，甚至甘冒竊盜、搶奪、強盜、詐欺等財產犯罪風險，同時造成社會治安嚴重敗壞，不應輕縱；衡酌劉於犯罪後，面對自身行為錯誤態度、運輸毒品種類、數量，兼衡其行為時年紀、素行、自陳智識程度、行為時為職業軍人、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段、情節等情狀，量處主文之刑，以資懲儆。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉姓職業軍人凌晨接受網友委託到桃園龜山大湖紀念公園拿取包裹，並送到指定地點，事成後有1萬3千元酬勞，劉男送貨途中遇警盤查；桃園地院審結，將他依共同犯運輸二級毒品而混合二種以上毒品罪，判處5年10月徒刑。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影
劉姓職業軍人凌晨接受網友委託到桃園龜山大湖紀念公園拿取包裹，並送到指定地點，事成後有1萬3千元酬勞，劉男送貨途中遇警盤查；桃園地院審結，將他依共同犯運輸二級毒品而混合二種以上毒品罪，判處5年10月徒刑。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影

桃園地院 毒品

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