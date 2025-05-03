男子因家產糾紛持刀理論刺中姪子致死 竹檢聲押獲准

中央社／ 新竹市2日電

竹市黃男因家產糾紛昨天持刀與兄發生爭執，扭打時刺中勸架姪子，姪子傷重身亡，警方依殺人罪嫌將黃男送辦，新竹地檢署今天說，黃男有逃亡之虞，向新竹法院聲請羈押獲准。

警方表示，50歲黃男與25歲被害人為叔姪關係，黃男因與55歲哥哥疑有家產糾紛，昨天晚上持水果刀前往哥哥經營的餐廳理論，在談論時疑言語不合起爭執並發生扭打，姪子到場勸架，遭刀刺中送醫不治。

新竹地檢署晚間發布新聞資料指出，檢方已帶同法醫進行相驗，並啟動犯罪被害人保護機制，犯罪被害人保護協會新竹分會到場關懷，支持被害者家屬。

檢方說，訊後認為黃男涉犯殺人罪嫌重大並認其有逃亡之虞，向新竹地方法院聲請羈押獲准，後續將釐清事實，依法嚴懲暴力犯罪行為，以維社會治安。

姪子 新竹 被害人

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