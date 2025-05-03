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剴剴遭虐死案 保母劉彩萱才認罪 又否認推剴剴撞牆

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

剴剴疑遭凌虐致死案，日前認罪的劉彩萱（中）忽然透過律師否認推剴剴撞牆，只承認讓剴剴洗冷水澡。圖／聯合報系資料照片
剴剴疑遭凌虐致死案，日前認罪的劉彩萱（中）忽然透過律師否認推剴剴撞牆，只承認讓剴剴洗冷水澡。圖／聯合報系資料照片

台北地方法院國民法官法庭審理男童剴剴疑遭凌虐致死案，昨進行事實與法律言詞辯論，提解在押保母劉彩萱、劉若琳姊妹出庭，日前認罪的劉彩萱忽然透過律師否認推剴剴撞牆，只承認讓剴剴洗冷水澡，讓審判長質疑「那要認什麼罪？」

劉彩萱、劉若琳庭後還押台北女子看守所，虐童案下周還有三次庭期，本月十三日宣判。

劉彩萱律師表示，劉彩萱有抽打剴剴的腳底、捆綁剴剴的身體，但以「木乃伊」方式包覆，是為了保護剴剴不受傷，劉彩萱也沒有餵食不潔的東西，充其量是隔夜食物。

律師指出，劉彩萱曾告訴賴姓友人剴剴不好帶、要「退貨」，但對外求援並未得到回應，劉彩萱嘗試以各種方法照顧剴剴，是因為在乎這個孩子。

律師表示，劉彩萱會以播放「鯊魚寶寶」影片鼓勵剴剴進食，還會給剴剴喝珍珠奶茶、會注意剴剴喜歡吃有奶酥麵包；二○二三年十二月廿四日發現異狀，劉彩萱在等消防隊前來時，曾為剴剴作心肺復甦術，絕非放著不管。

至於劉若琳律師則說，劉若琳也認為劉彩萱不是虐待兒童的惡魔，相信劉彩萱說剴剴會自撞的說法。

檢察官詰問劉若琳為何傳訊息給姊姊指剴剴「裝死」？劉若琳說，因為姊姊把剴剴放在澡盆裡，但剴剴掙扎掉出澡盆，所以用「裝死」向姊姊形容剴剴。

國民法官問劉若琳與劉彩萱簡訊中所指剴剴「什麼都自己決定，怎麼做就怎麼爽」、「真的不能給他太自由」、「看到外人一副小媳婦的樣子」、「欠揍」是何意思？劉若琳回說，那是建議姊姊教剴剴生活規矩。

審判長再問劉若琳給姊姊的訊息「他真的很聰明，都拉長耳朵在聽我們說什麼」、「你玩不過他，他有政府認證」這又代表什麼？劉若琳說，她只是在跟姊姊開玩笑，不過審判長對劉若琳的回答不滿意，喝斥「是在開什麼玩笑！」

國民法官 律師 珍珠奶茶

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