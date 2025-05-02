弘仁會直銷喪屍煙彈 勾結陸毒梟進口市值1.4億喵喵原料被逮

竹聯幫弘仁會25歲張姓男子，以直銷模式經營喪屍煙彈生意，並在社群網站兜售電子煙油，刑事局循線陸續逮捕張嫌等9人，起獲約93公斤先驅原料，可製成市價約1億4千萬元的毒品「喵喵」，張嫌及另名嫌犯梁姓男子被移送法辦後聲押獲准。

刑事局偵查第一大隊接獲檢舉，張嫌利用社群網站Facebook、Instagram、通訊軟體Line等管道，兜售俗稱「睡眠煙彈、神奇煙彈、上頭煙彈」等煙油，張嫌以直銷模式經營喪屍煙彈生意，指揮梁姓藥頭尋找多位下游毒品煙彈代理商，還吸收未成年協助販賣喪屍煙彈，每顆煙彈價格為800元至1200元不等，透過超商寄送包裹方式販售。

警方從去年8月到今年4月，陸續在新北、桃園、高雄等地陸續執行5波查緝行動，查緝含未成年一人在內共4名藥頭、含未成年1名在內共5名藥腳到案，警方會同新北市衛生局，在梁嫌租屋處內查扣市價約500萬元的電子煙主機及煙彈。

張嫌還與大陸毒梟勾結，以卸妝水為包裝，利用台灣代寄公司自大陸運輸毒品喵喵原料來台，警方在張嫌新北市租屋處，查獲「喵喵」先驅原料、純質淨重約93公斤，可製成「喵喵」約88公斤，市值約1億4千萬元，警方訊後將張嫌等人移送新北地檢署偵辦。

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