北捷屍速列車…遭推擠就咬人 捷警：犯嫌帶回分局

北捷板南線下午4點多時，一輛台北車站開往忠孝新生站方向的列車，遭民眾通報有2名男子互相撕咬。捷警表示，目前已將犯案男子帶回大安分局，遭咬的男子則自行離去，暫不提出追究。

捷運警表示，下午4點32分接獲通報，稱捷運忠孝新生站乘客發生肢體糾紛，即趕赴現場處理，經了解，是30歲的呂男因為車廂擁擠遭碰撞後與他人發生推擠，遭其他乘客上前壓制，過程中同車廂乘客、58歲的王男遭呂男咬傷右臂。

捷警表示，其他乘客協助按壓緊急通訊鈕通報事件，經善導寺站長、保全會同於善導寺站上車後，將呂男於忠孝新生站帶下車，另外，遭咬傷的王男已在警方到前自行離去。

捷警表示，經聯繫王男人已離開，表示暫不提出追究，但警方也有已告知相關權利。呂男後續由大安分局新生所帶返所續處。