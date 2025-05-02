北捷屍速列車…遭推擠就咬人 捷警：犯嫌帶回分局
北捷板南線下午4點多時，一輛台北車站開往忠孝新生站方向的列車，遭民眾通報有2名男子互相撕咬。捷警表示，目前已將犯案男子帶回大安分局，遭咬的男子則自行離去，暫不提出追究。
捷運警表示，下午4點32分接獲通報，稱捷運忠孝新生站乘客發生肢體糾紛，即趕赴現場處理，經了解，是30歲的呂男因為車廂擁擠遭碰撞後與他人發生推擠，遭其他乘客上前壓制，過程中同車廂乘客、58歲的王男遭呂男咬傷右臂。
捷警表示，其他乘客協助按壓緊急通訊鈕通報事件，經善導寺站長、保全會同於善導寺站上車後，將呂男於忠孝新生站帶下車，另外，遭咬傷的王男已在警方到前自行離去。
捷警表示，經聯繫王男人已離開，表示暫不提出追究，但警方也有已告知相關權利。呂男後續由大安分局新生所帶返所續處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言