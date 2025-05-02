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爭上億家產叔殺姪！冷靜挑刀畫面曝 凶嫌坦承殺人無悔意

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市區昨晚8時發生兄弟爭產人倫悲劇。黃男不滿亡父上億遺產分配，昨晚前往二哥經營的港式餐廳叫囂，隨後至五金行購買水果刀，隨後返回店內刺死前來勸架的姪子。黃男購買凶器的影片也曝光，只見他神色從容，從店內挑選約15公分的紫色陶瓷水果刀到櫃檯結帳。

據了解，黃男昨晚8時許，先前往二哥經營的茶餐廳叫囂討錢，但因要錢未果，隨後騎車離開。據店家監視器指出，當天約晚間8時40分許，穿著紅色外套的黃男鎮定地走進五金行，並從店內挑了一把水果刀，接著神色從容在櫃檯掏錢結帳後離開。

黃男隨後再度騎車前往二哥餐廳兼住家叫囂，雙方爆發爭吵，未料過程中，黃男與二哥及25歲姪子拉扯時，失控持刀刺死勸架的姪子，直接命中心臟，現場血跡斑斑，姪子送醫後仍不治。

警方獲報後，第一時將偵破此案，並將留在現場徘徊的黃男逮捕，黃男被捕時，神色冷靜，還在店門口看著姪子被送上救護車。黃男夜間拒絕訊問，在拘留室待了一晚，一直等到今天律師到場後才肯做筆錄，雖他坦承因家產分配問題誤殺姪子，但對於自己的行為不以為意，毫無悔意。

據悉，50歲黃男父親是當地有名望族，早期在東區持有、添購許多土地，並育有4女3男，後來因竹科發展、土地房產飆漲，不動產目前市值已超過上億，黃父過世後，將遺產及土地分給7位子女。

其中排行老么的黃男長期無業未婚，全靠遺產過活，長期眼紅55歲的二哥發展好，分到的遺產、土地地段又比較好，且與妻子經營的茶餐廳生意火紅，因此多次前往叫囂，警方也曾接獲相關糾紛報案，每次黃男都是要求二哥再多拿一些錢出來，但二哥均置之不理，未料竟發生悲劇。

黃男坦承因家產分配問題誤殺姪子，但對於自己的行為不以為意，毫無悔意。記者黃羿馨／攝影
黃男坦承因家產分配問題誤殺姪子，但對於自己的行為不以為意，毫無悔意。記者黃羿馨／攝影
黃男購買凶器的影片也曝光，只見他神色從容，從店內挑選約15公分的紫色陶瓷水果刀到櫃檯結帳。記者黃羿馨／翻攝
黃男購買凶器的影片也曝光，只見他神色從容，從店內挑選約15公分的紫色陶瓷水果刀到櫃檯結帳。記者黃羿馨／翻攝
檢警今天上午也返回現場勘驗，進一步釐清行凶動機與過程。記者黃羿馨／攝影
檢警今天上午也返回現場勘驗，進一步釐清行凶動機與過程。記者黃羿馨／攝影

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姪子 遺產 餐廳

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