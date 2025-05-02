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剴剴案欠揍裝死簡訊劉若琳稱是開玩笑 審判長怒斥：開什麼玩笑！
台北地院審理1歲10個月男童剴剴遭凌虐致死案，今進行事實與法律言詞辯論，仍提解在押的保母劉彩萱、劉若琳姊妹出庭。劉若琳坦承刪過與姊姊之間的簡訊，否認凌虐，對於曾傳訊「裝死」2字給姊姊，辯只是形容剴剴躺在地上的樣子。
檢察官質疑劉若琳曾經協助劉彩萱以湯匙撬開剴剴的嘴巴，劉若琳則辯說，她沒有看過姊姊對剴剴「灌食」，前幾天當庭聽到姊姊說出「灌食」的事，自己也嚇了一跳。
檢察官再問劉若琳為何傳訊息給姊姊指剴剴「臭」，劉若琳說，那一次是剴剴用自己的大便塗抹牆壁跟地上的巧拼，但堅稱從未為此揍過剴剴。
劉若琳還說，她曾幫剴剴穿衣服，指甲不小心劃到剴剴的脖子，會傳訊「裝死」給姊姊是因為姊姊把剴剴放在澡盆裡，但剴剴掙扎掉出澡盆，所以她以「裝死」向姊姊形容。
劉若琳說，曾聽過剴剴叫「阿嬤」，但發音不清楚，剴剴有說過不好聽的話，檢察官向劉若琳確認「不好聽的話是『幹你X』嗎？」劉若琳回稱「是」。
有國民法官問劉若琳是否害怕劉彩萱，劉若琳表示，劉彩萱生氣的時候她就不會講話，因劉彩萱發脾氣很可怕；國民法官問是否看過剴剴玩大便，劉若琳表示，有一次在她家剴剴已經抹得到處都是，手上也有大便。
另名國民法官問與劉彩萱的簡訊指稱剴剴「什麼都自己決定，怎麼做就怎麼爽」、「真的不能給他太自由」、「 看到外人一副小媳婦的樣子」、「欠揍」等是什麼意思，劉若琳說，是建議姊姊教剴剴日常生活規矩。
審判長問劉若琳給姊姊的訊息「他真的很聰明，都拉長耳朵在聽我們說什麼」、「你玩不過他，他有政府認證」代表什麼？劉若琳說，她只是在跟姊姊開玩笑，不過，審判長對劉若琳的回答不滿意，喝斥「在開什麼玩笑！」
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