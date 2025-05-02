影／上億遺產引殺機！新竹無業男不滿二哥分得多 持刀失手刺死姪

新竹市區昨晚發生一起人倫悲劇，黃男疑因不滿爸爸上億遺產被二哥分的比較多，竟前往二嫂經營的餐廳兼住宅叫囂，隨後購買陶瓷水果刀返回店內恐嚇。未料在與二哥及其25歲兒子拉扯過程中，失控持刀刺死來勸架的姪子，全案依殺人罪嫌偵辦中。

據了解，50歲黃男長期無業，全靠分得家產過活。黃父過世許久，生前早期在市區添購許多土地，後來因竹科發展、土地房產飆漲，目前市值已超過上億，黃父過世後，將遺產及土地分給7位子女，其中排行老么的黃男眼紅55歲的二哥發展好，分到的遺產、土地地段又比較好，多次前往叫囂，要求二哥再多拿一些錢出來，但二哥均置之不理。

檢警調查，昨晚8時許，黃男先到二嫂經營的餐廳叫囂，當時店裡二哥、二嫂、姪子和姪女都在店內，黃男討錢未果後，隨即離開店裡，至附近五金行購買水果刀，隨後再返回餐廳內叫囂。

據了解，黃男返回店內時情緒激動，一度拿出水果刀揮舞，姪子疑為保護爸爸出面勸架，未料爭吵過程中，黃男手上約15公分水果刀竟刺進姪子胸口，當場血流如注。由於事發突然，死者身上並無明顯防禦性傷口，應在毫無防備下遭到刺傷。事發現場血跡斑斑，店內地板布滿噴濺血痕，畫面怵目驚心。

警方第一時間偵破此案，並將涉案黃男依殺人罪帶回偵辦，全案仍在釐清中，檢警今天上午也返回現場勘驗，將進一步釐清行凶動機與過程。

死者友人今早趕至案發現場關心，他表示，是接到死者表哥的電話才驚悉噩耗。友人透露，死者畢業於新竹縣某科技大學，平時在家中經營的餐廳幫忙，是一名廚師，平常也會和朋友打球聯誼，也曾透露爸爸和叔叔常常爭吵，但未說明何原因，沒想到會捲入這場突如其來的家庭悲劇。