剴剴案萬芳醫院是「通報關鍵」 台大法醫所長：沒被保母騙

男童「剴剴」疑遭保母姊妹虐死案，北院國民法官法庭近期審理，全國關注。去年協助檢驗寶林茶室案檢體的台大醫學院法醫所所長翁德怡點出，最初最警覺的是萬芳醫院急診醫護人員，沒被保母所騙，也幫拍剴剴的重要傷勢照；院方今說，謝謝翁讓社會看見那些不曾被看見的努力。

翁德怡昨在臉書發文，關於剴剴案，因為很少人提到，所以她這個鑑定團隊成員，決定要說幾句話。

她說，本案最初最警覺的就是萬芳醫院急診醫護人員，他們在剴剴到院前心跳停止送到萬芳急救時，立刻就通報｢重大兒虐事件｣，萬芳醫院的急診醫護同仁沒有被保母所說「剴剴是嗆奶」所騙。

翁德怡指出，當剴剴結束CPR後，萬芳醫院的急診護理師也忍痛幫剴剴拍了重要的傷勢相片，這些相片對於後來釐清剴剴身上的傷是死後搬運撞擊或解凍後才造成，都有重要釐清的作用。

她表示，非常謝謝萬芳醫院兒科急診的醫護人員。在急診、兒科及護理師當今如此士氣低迷的時候，「我想全國的急診、兒科及護理師未曾忘記也未曾懈怠，每一個急診醫護同仁還是戰戰兢兢為了維護社會的正義而努力，非常謝謝。」

貼文一出，許多留言表達對萬芳醫院醫療團隊的肯定，「謝謝這些護理人員，沒有讓一個小孩被消失」、「沒有你們幫忙留下證據，沒有你們幫忙通報，剴剴就真的只會是一個被隱匿的案件」、「萬芳醫院真的是正義的一方」、「謝謝通報的醫護人員，不然剴剴就枉死了」、「謝謝你們守護最後一道防線」，也有人感謝鑑定團隊的付出。

萬芳醫院今回應，感謝各界的肯定與支持，也感謝社會各界對醫療現場的關注。

院方說，萬芳醫院急診與兒科的醫護團隊，始終秉持專業判斷、敏銳觀察與人本關懷的態度，面對每一位兒童病患，都細心辨識可能的風險，並依規定啟動必要的通報與協助程序。本案中，醫護同仁第一時間即通報重大兒虐事件，並詳實紀錄傷勢，這不只是專業的展現，更是團隊對兒童保護的堅持與責任。