影／高雄通緝犯騎車闖紅燈...警攔欲掙脫 熱心騎士助逮人畫面曝

王姓男子前天上午6時許騎機車行經高市學專路，因違規紅燈右轉被員警發現攔查，警方查知王男是逃了近3年的毒品通緝犯，王趁隙欲掙脫逃跑，一名路過的機車騎士熱心下車助警壓制王男，因趕上班，沒留資料即帥氣走人，畫面被監視器全都錄。

楠梓警分局後勁派出所陳姓警員前天上午6時許，巡邏途經學專路時，發現一名男子騎機車欲違規紅燈右轉，在路口將他攔下盤查。

警方要求男子出示證件受檢，查出王姓男子（45歲）是橋頭地檢署發布的毒品通緝犯，已逃了近3年的時間，王男見通緝身分敗露，想趁機逃跑，警方一把抓住他，仍試圖掙脫。

當時剛好一名機車騎士經過目擊，將機車停下，協助警方將王男壓制逮捕，年約3、40歲的騎士似乎趕著上班，沒留下資料就騎車離去，熱心助警逮通緝犯的過程被監視畫面全都錄。

後支援警力趕抵，王男被帶回警所，警詢後，依法解送橋頭地檢署歸案。

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