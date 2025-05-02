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影／台南刑大破獲詐騙集團話務轉接機房 主嫌還是個詐欺通緝犯
台南市刑大科偵隊發現非法「數位式移動節費設備（DMT）」機房在南部流竄，詐騙集團透過國內DMT話務轉接落地，並搭配卡池設備插用國內行動門號SIM卡詐騙，日前在雲林縣麥寮鄉查獲機房，起獲卡池及相關設備，循線逮捕30歲王姓管理員及24歲蕭姓主嫌，依涉詐欺罪嫌送辦。蕭男另遭詐欺通緝，解送歸案。
台南市刑大科偵隊調查，該批查扣DMT等設備都是由詐騙集團向大陸某科技廠商購買，由該廠商以兩岸集運或快遞方式出貨給在台成員，並由大陸技術人員遠端協助設置後，再提供詐騙集團透過「假投資」、「假借貸」、「解除分期付款」等詐騙手法，對國人實施詐騙犯罪，初步清查至少已騙取10位被害人，詐騙金額達74萬9171元。
為阻絕電信詐欺案，台南市刑大與刑事局電信偵查大隊共組專案小組，調查發現非法數位式移動節費設備（DMT）機房在南部流竄，詐騙集團透過國內DMT話務轉接落地，並搭配卡池設備插用國內行動門號SIM卡詐騙，企圖繞過國際電話語音警示機制，報請雲林地檢署指揮偵辦。
專案小組經布線追查，自去年底至3月間陸續執行攻堅、搜索，先在雲林縣麥寮鄉查獲1處DMT話務卡池機房，起獲卡池1台、DMT數位行動節費設備5台、手機8支、人頭門號SIM卡1批等證物，並循線在雲林縣口湖鄉逮捕王姓機房管理者。
隨後，專案小組擴大追緝該集團在台指揮的幕後犯嫌，在嘉義縣民雄鄉出租套房內查獲遭詐欺通緝蕭姓主嫌1人，警詢後，依涉嫌詐欺罪嫌將2嫌移送雲林地檢署偵辦，並將蕭姓主嫌解送歸案。
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