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近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

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涉吸金上億！貴婦奈奈200萬交保 配戴電子腳環倉促離開北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）與前醫師男友黃博健涉吸金上億元，潛逃加拿大7年後今晨被調查局押解返歸案，對被控吸金、詐欺兩項罪名，蘇陳端把責任全推給黃博健，但由於黃博健仍在海外未歸，台北地檢署認為蘇陳端供述與事實有所出入，訊後依違反銀行法等罪諭令200萬元交保、限制出境、出海與住居，並施以電子科技監控。

蘇陳端深夜由律師幫忙辦保，她離開北檢時右腳腳環明顯有電子腳環裝置，媒體問及7年過去了，有什麼話要對被害人說？蘇陳端不發表意見，倉促走出北檢大門，不過因為被大批媒體包圍，蘇陳端差點誤坐上媒體採訪車，差點搞烏龍，接著頻頻在北檢大門打轉，直到法警幫忙詢問律師車在哪？這時方有一台銀色廂型車開來，只見蘇陳端面露尷尬，迅速搭車離去，結束長達一天的偵訊。

北檢指出，蘇陳端涉犯詐欺及違反銀行法，犯罪嫌疑重大，有事實足認其有逃亡之虞，審酌主動配合自加拿大返國歸案、涉案情節及全案證據調查情形等因素，檢察官認無羈押必要，准予具保，並配戴電子腳環防逃。

蘇陳端（51歲）今清晨5點抵達桃園機場，她著黑色西裝外套配白色長裙，戴黑框眼鏡，神情淡定，調查人員將她上銬後，先帶往台北市調查處詢問，偵訊5小時解送台北地檢署歸案。她下車時面對媒體詢問「是否錢花完才選擇回來？準備多少錢交保？有吸金嗎？」均未發一語，檢察官偵訊4個多小時命其交保。

蘇陳端被控的犯罪有兩項，一是利用高知名度，涉與黃博健（45歲）家族以杏立生技公司及博全診所名義，以儲值可打折等方式，販售醫美產品，但診所卻無預警惡性倒閉，並積欠多家廠商貨款，涉及詐欺；二是誘騙民眾高額投資醫美事業，透過以新還舊手法吸金詐財。

據了解，檢調偵查重點在於蘇陳端是否刻意坑殺被害人？有無經手金流？相關資金是否流入蘇陳端可掌控帳戶等。由於蘇陳端過去是知名網紅，善於利用媒體輿論帶風象，她這次返台動機為何？黃博健是向誰借高利貸？現今人在何處？也是檢調欲釐清重點。

蘇陳端雖然對於檢調提問有問必答，但對於關鍵疑點卻都把責任都推給黃博健，由於黃博健是全案關鍵拼圖，但如今下落不明，檢方認為蘇陳端有備而來，看似「配合度高」，但實則未全部交代詳情，有必要調查供詞真實性。對照黃博健名醫父親黃立雄去年返台投案交保50萬元，蘇陳端被認定涉案情節較重，重保200萬元。

蘇陳端2004年在「無名小站」以貴婦奈奈福態日記起家，分享與黃博健的愛情故事，由於兩人相差6歲，加上故事精采、文筆流暢，很快就吸引大批粉絲，如今被檢方認定涉及詐欺與吸金，貴婦人設崩壞。

「貴婦奈奈」涉吸金上億元被檢方諭令200萬元交保、限制出境出海，右腳上明顯看出有配戴電子腳環防逃裝置。記者曾原信／攝影
「貴婦奈奈」涉吸金上億元被檢方諭令200萬元交保、限制出境出海，右腳上明顯看出有配戴電子腳環防逃裝置。記者曾原信／攝影
網紅「貴婦奈奈」涉吸金上億元被檢方諭令200萬元交保、限制出境出海，深夜配戴電子腳環倉促離開北檢。記者曾原信／攝影
網紅「貴婦奈奈」涉吸金上億元被檢方諭令200萬元交保、限制出境出海，深夜配戴電子腳環倉促離開北檢。記者曾原信／攝影
「貴婦奈奈」涉吸金上億元被檢方諭令200萬元交保，她的律師深夜帶著大筆現金前往北檢辦理保釋。記者曾原信／攝影
「貴婦奈奈」涉吸金上億元被檢方諭令200萬元交保，她的律師深夜帶著大筆現金前往北檢辦理保釋。記者曾原信／攝影
「貴婦奈奈」涉吸金上億元被檢方諭令200萬元交保、限制出境出海，她深夜離開北檢時，右腳上明顯有配戴電子腳環防逃裝置。記者曾原信／攝影
「貴婦奈奈」涉吸金上億元被檢方諭令200萬元交保、限制出境出海，她深夜離開北檢時，右腳上明顯有配戴電子腳環防逃裝置。記者曾原信／攝影

吸金 詐欺 貴婦奈奈

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