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近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

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逃亡7年歸案 貴婦奈奈200萬交保 須戴電子腳環

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟張曼蘋／台北報導

涉吸金詐欺遭通緝的網紅「貴婦奈奈」（中），潛逃加拿大七年昨返台，由調查員解送歸案，檢方以二○○萬元交保、施以電子監控。記者陳正興／攝影
涉吸金詐欺遭通緝的網紅「貴婦奈奈」（中），潛逃加拿大七年昨返台，由調查員解送歸案，檢方以二○○萬元交保、施以電子監控。記者陳正興／攝影

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端涉吸金潛逃加拿大七年，昨天返台，調查局解送台北地檢署歸案，蘇陳端將吸金、詐欺責任全推給黃博健，黃仍在海外未歸，檢方懷疑供述與事實有出入，訊後依違反銀行法罪命二○○萬元交保，限制出境、出海與住居，施以電子科技監控。

五十一歲蘇陳端昨天清晨五時抵達桃園機場，身著黑色西裝外套配白色長裙，戴黑框眼鏡，神情淡定，調查人員將她上銬帶往台北市調查處詢問後解送歸案，檢察官偵訊四個多小時命交保。

北檢指出，蘇陳端犯罪嫌疑重大，審酌主動配合自加拿大返國歸案，涉案情節及全案證據調查情形，認無羈押必要，准予具保，並配戴電子腳環防逃。

蘇陳端被控兩項罪名，一是利用高知名度，涉與黃博健家族以杏立生技公司及博全診所名義，以儲值可打折等方式販售醫美產品，但診所無預警惡性倒閉，積欠廠商貨款，涉及詐欺；二是誘騙民眾高額投資醫美事業，透過以新還舊手法吸金。

蘇陳端對於檢調提問有問必答，但關鍵疑點都推給黃博健，由於黃博健下落不明，檢方認為蘇陳端有備而來，看似「配合度高」實則未全部交代，有調查供詞真實性必要。

由於蘇陳端過去是知名網紅，善於利用媒體輿論，這次返台動機為何？黃博健向誰借高利貸？人在何處？都是檢調追查重點。有被害人質疑她此次回台根本是「測風向」。

蘇陳端二○○四年在「無名小站」以貴婦奈奈福態日記起家，分享與黃博健的愛情故事，很快吸引大批粉絲，但如今涉詐欺罪被重保，貴婦人設已崩壞。

法務部政務次長黃世杰昨表示，目前沒有得到黃博健返台消息，蘇陳端返台後，應該會提供一些資訊。

吸金 詐欺 貴婦奈奈

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