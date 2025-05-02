閃兵案外案 王大陸找警察、黑道查個資被起訴

藝人王大陸涉嫌因斥巨資閃兵，卻懷疑對方拿錢沒辦事，以及女友投資被騙，透過車商小開游翔閔、台北市刑大警官劉居榮及四海幫海鷹堂堂主陳子俊等人偷查個資，遭新北地檢署依偽造文書、公務員洩密及個資法起訴。圖／聯合報系資料照片 藝人王大陸涉花錢找陳男安排躲避兵役，以為遭詐騙，透過車商小開游翔閔找台北市刑大警官劉居榮擅查陳男個資；又因直播主女友「沐軒」遭潘男投資詐騙，找四海幫分子陳子俊查潘男家屬個資。新北地檢署昨依個資法等罪起訴王大陸等六人。

其中北市警官劉居榮當時為刑大偵三隊代理隊長，辯稱辦案所需，傳陳男個資給同事時誤傳給游。但檢方查出，游男家境富裕且結識許多警政高層，劉男傳個資後還請游男日後在長官面前「美言幾句、多加讚揚」，不可能未發現誤傳個資，向法官建請量處適當之刑。

王大陸自閃兵案後連爆案外案，毆打司機、警官洩密、黑幫討債。其中毆打司機案因是透過當鋪業者協尋機制鎖定車牌，車牌非個資未違反個資法，傷害部分和解對方撤告，因此不起訴。

閃兵案檢方持續偵辦中；檢方查出，今年二月中王大陸不知閃兵集團首腦陳志明另案入監服刑，以為刻意失聯，透過車商小開游翔閔聯絡劉居榮，同月十三日下午游帶王至北市刑大劉的隊長辦公室。

劉居榮涉以不相關另一妨害秘密案件，當著王大陸面前，以辦公室公務電腦登入警政知識聯網及智慧分析決策支援系統，查出陳男姓名、身分證字號、生日、戶籍和現居地、電話、個人照片等個資，以手機翻拍後用通訊軟體傳給游男，再轉傳給王大陸。

另王大陸的女友直播主「沐軒」闕女，曾遭潘姓男子詐騙四百餘萬，潘男另案至台中監獄服刑，王大陸涉透過游翔閔找上四海幫海鷹堂堂主陳子俊。

陳男去年十二月初向徵信業者以每筆一五○○元取得潘男胞兄個資，另經由三名中間人取得潘男胞姊姓名、地址、手機號碼，交由男子陳柏均前往潘家討債。

潘男向檢察官說，自己收到姊姊來信責罵，才知有人上門討債，當下還不知道對方是闕女，該筆債務早在五年前以二四四萬餘元和解，對此頗為不滿。

檢方昨依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴王大陸、游翔閔、劉居榮、闕沐軒、陳子俊和陳柏均六人。