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貴婦奈奈逃亡加拿大7年今返台投案 北檢訊後200萬交保、限制出境

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潛逃7年今返台投案！北檢訊後命貴婦奈奈200萬交保、限制出境

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」與前醫師男友黃博健涉吸金上億元，潛逃加拿大7年後今晨被調查局押解返歸案，對於被控吸金、詐欺兩項罪名，蘇陳端把責任全推給黃博健，由於黃博健仍在海外未歸，台北地檢署認為全案尚有案需調查，訊後依違反銀行法命蘇陳端200萬元交保、限制出境出海，並實施電子監控

北檢指出，蘇陳端經訊問後，涉犯刑法詐欺及違反銀行法，犯罪嫌疑重大，且有事實足認其有逃亡之虞，審酌其主動配合自加拿大返國歸案、涉案情節及全案證據調查情形等因素，認尚無羈押之必要，准予具保200萬元，並限制住居、限制出境、出海，及實施電子腳環之科技設備監控。

據了解，此次被押解返台的只有蘇陳端，同案遭通緝的黃博健依然逃亡海外，調查局掌握情資，黃博健無回台投案打算，傳聞黃博健因玩地下期貨慘賠，積欠地下錢莊利息高達千萬，導致一家人全遭黑道討債。檢調詢問蘇陳端是否知悉黃博健動向，同時調查蘇陳端帳戶資金是否異常。

調查局追查，蘇陳端這7年來一直以「難民身分」向加國聲請居留，因當地法令可無限次聲請，儘管法院曾駁回，但依舊可在加國工作生活，期間她個人並無被黑道追債；她近期聲稱自己涉案不深，且父親年事已高，加上國外生活不易，經與調查局駐加國法秘蔡佩汶聯繫，決定返台面對司法。

調查局指出，蘇陳端利用高知名度，涉與黃博健及黃父黃立雄（婦產科名醫）等人，以杏立生技公司及博全診所名義，販售相關醫美產品，向民眾吸金一億餘元；台北市調查處偵辦前，蘇陳端等3人於2018年11月出境美國，轉往加拿大藏匿，2019年1月北檢對蘇陳端、黃立雄、黃博健等人發布通緝，調查局也將蘇陳端列為外逃對象。

網紅貴婦奈奈（右二）涉及吸金上億元，台北地檢署訊後依違反銀行法命其200萬元交保、限制出境，並實施電子監控。記者陳正興／攝影
網紅貴婦奈奈（右二）涉及吸金上億元，台北地檢署訊後依違反銀行法命其200萬元交保、限制出境，並實施電子監控。記者陳正興／攝影

加拿大 吸金 監控 貴婦奈奈 通緝

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