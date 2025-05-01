毒害入侵校園 金門警方進校宣導防堵毒品

金門民風純樸，但不時傳出有毒品入侵校園，對學童健康與未來造成嚴重威脅。金門縣警察局少年警察隊昨日受邀至中正國小，針對百名教師進行毒品防制與校園安全宣導，強調青少年涉毒已成為當前治安重點關注議題，呼籲民眾若發現親友出現可疑症狀，應即撥打110通報警方，共同維護金門安全無毒的校園環境。

金門縣警局少年警察隊隊長李鑫鍇應中正國小陳為信校長之邀，前往該校對全校教師約100人，針對當前國內新興毒品—尤其是俗稱「喪屍菸彈」之危害防制及查緝情形進行分享，他說，「喪屍煙彈」主要成分依拖咪酯屬強效中樞神經抑制劑，使用後會出現意識混亂、昏迷、肌肉顫抖等症狀，甚至可能導致呼吸衰竭與死亡。由於此類毒品外型常偽裝為電子煙，讓人難以察覺，對青少年具有高度誘惑與隱蔽性，成為當前校園防毒工作的重大挑戰。

李鑫鍇表示，青少年正處於人格與價值觀發展階段，若因同儕誘惑、好奇心或接觸毒品犯而誤入歧途，不僅會危害自身健康，亦恐導致家庭破裂，影響學業與人際關係。他呼籲教師們應建立敏銳的警覺意識，及時掌握學生異常行為並通報，發揮第一線防護網的作用。

除毒品議題外，此次研習他也講述校園霸凌、兒少性剝削防制與反詐騙等內容，提升教師面對多元校園安全挑戰的應變能力，現場互動熱烈，教師們也提出實務經驗與困難，與警方進行深度交流。

縣警局強調，打擊毒品絕非單一機關之力可達，需倚賴校方、家長與社會共同合作。局長黃壬聰指出，警方將持續配合縣府政策，強化查緝及宣導力道，建構全方位防護網，守護學童健康成長。

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