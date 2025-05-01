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替賭博網站、詐團洗錢逾153億！台泰警方合作破跨國洗錢集團

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，前年在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，水房與賭博網站、詐團合作，在台灣也有據點與成員，泰方與刑事警察局駐泰國聯絡組交換情資，刑事局追查在台水房，經過近一年時間調查，陸續逮捕主嫌、幹部、工程師等23人，該跨國洗錢集團，光半年時間就洗錢153億9千多萬元，獲利1億8476萬餘元。

警方指出，台灣接獲泰警情資後，展開跟監調查，鎖定高雄市一處水房，去年1月搜索前金區據點，拘提林姓工程師、王姓水房管理幹部及陳姓水房員工等10人，檢視查扣電腦、工作手機等證物，發現水房以泰國、日本及越南人頭帳戶，協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站，操作泰銖、日圓、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務。

水房也與詐欺集團配合洗錢，從中抽取手續費，水房以綁定人頭帳戶網銀的手機，由機手24小時輪流顧機台，負責轉帳、匯款，一天約可洗錢新台幣一億元，警方從集團平臺及帳冊資料顯示，從警方在去年1月8日查獲的前半年，集團疑洗錢153億9千多萬元，獲利1億8476萬餘元。

警方持續溯源偵查，鎖定41歲孫姓男子為幕後主嫌，去年10月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孫嫌、黃姓幹部及總務等人，查扣泰達幣959433顆、以太幣4532顆、新台幣1405200元、美元200元、日幣12萬7000元、人民幣2100元、泰銖44860元、手機、冷錢包及電腦等證物。

刑事局與泰國合作，破獲跨國洗錢集團，起獲現金贓款及綁定人頭帳戶手機等證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與泰國合作，破獲跨國洗錢集團，起獲現金贓款及綁定人頭帳戶手機等證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與泰國合作，破獲跨國洗錢集團，起獲現金贓款及綁定人頭帳戶手機等證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與泰國合作，破獲跨國洗錢集團，起獲現金贓款及綁定人頭帳戶手機等證物。記者廖炳棋/翻攝

幹部 泰國 洗錢

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