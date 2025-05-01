影／為「探路」當2天看護工？男持刀強盜板橋住宅 躲竹北逃5小時落網

新北市驚傳侵入住宅持刀強盜案，前科累累劉姓男子日前假藉當看護工得知廖姓婦人居家狀況，今天涉嫌闖入持刀強盜，搶走金項鍊及現金與提款卡，得手近10萬元，逃回竹北市躲藏，案發5小時，新北警方跨區查獲劉男到案，詢問後明依加重強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區74歲廖姓婦人今天上午8時55分獨自步行至海山警分局江翠派出所報案，指稱住家遭男子闖入持菜刀強盜財物。

據了解，廖婦因住家當時大門並未上鎖，家中還有高齡100歲、因病臥床父親及1名外籍看護，今天上午遭1名頭戴便帽及口罩男子闖人，持家中菜刀威脅廖女並以衣物捆綁後，搶走價值約5萬元金項鍊1條、現金及提款卡1張，隨即奪門逃跑，搶匪得手後還持盜領3萬餘元，共計得手近10萬元。

海山警分局獲報隨即成立專案小組，擴大調閱沿線監視器影像，迅速鎖定涉案嫌犯為64歲劉姓男子，犯案後搭捷運與台鐵南下，躲回新竹縣竹北市住處，警方今天下午2時15分持拘票在竹北市博愛街逮捕劉男到案。

據了解，曾因強盜殺人案遭判無期徒刑，2002年入獄服刑至2022年5月才假釋出獄，劉男今年4月中曾受雇於被害人住處擔任2天看護工，疑缺錢花用且掌握被害家庭狀況，今天刻意變裝上門強盜財物，警詢後明將依加重強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。