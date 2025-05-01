閃兵案外案！找偵查隊長、四海幫堂主偷查個資 王大陸和女友皆被起訴

藝人王大陸涉嫌斥巨資找陳姓閃兵集團首腦逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，竟透過知名車商小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮偷查陳男個資；另因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子投資詐騙，又透過四海幫海鷹堂堂主陳子俊偷查潘男個資。新北地檢署依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴王、闕、游、陳、劉共6人。

有關王大陸涉嫌花費360萬偽造不實病歷閃兵部分，檢方持續以另案偵辦中。至於與連姓UBER司機搭車起衝突毆打對方，檢察官查出王大陸係透過當鋪業者的尋車機制，鎖定車牌找到連男，但因車牌不屬個資，未違反個資法；互毆傷害部分因雙方已和解，由連男撤告故不起訴。

今年2月底，檢警偵辦王大陸閃兵案後，毆打司機、警官洩密、黑幫討債等一連串案外案接連爆發，令人目不暇給，也讓他形象隨之崩毀。上月中旬，王大陸入伍接受訓練後，分發至台北市社會局服1年替代役，負責分發公文等庶務，一度引起媒體跟拍，但他始終保持低調。