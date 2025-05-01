貴婦奈奈返台歸案！律師酸：回台呼吸自由空氣 交保金可能都準備好了

網紅「貴婦奈奈」涉吸金上億元，潛逃加拿大7年，今天清晨返台歸案。律師李怡貞直言，貴婦奈奈搭長程飛機回來，還特別染髮、甚至頭髮都吹過上直下彎，說不定交保金都準備好了，這麼安全的台灣，誰不回來呼吸自由的空氣。

本名蘇陳端的貴婦奈奈利用高知名度，涉與男友黃博健及黃父黃立雄等人，以杏立生技公司及博全診所名義，販售相關醫美產品，吸金一億餘元；蘇陳端等3人於2018年11月出境美國，轉往加拿大藏匿，遭發布通緝。

黃立雄與妻子黃林麗真稱在加國被黑道追殺，聲請政治庇護遭法院駁回，去年5月回台歸案，黃立雄交保50萬元，並實施電子監控。貴婦奈奈經調查局駐加國法務秘書聯繫後，也在今天返台歸案，下機時戴黑框眼鏡、著黑色上身、白色長褲，神情相當穩定。

律師李怡貞說，看來貴婦奈奈已有萬全準備，要切割乾淨的樣子，又或是錢都處理完了。到案後，接下來拚不被羈押，沒有逃亡之虞啊，都回國了，說不定交保金台灣都準備好了。