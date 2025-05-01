律師看貴婦奈奈逃亡後返台 認橘子從開始通緝起已經在坐牢

圖為調查局網站公布通緝許芷瑜資訊網頁。擷自調查局外逃通緝犯查詢系統

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端，今(1)日上午在調查局人員的陪同下搭機返台，終止逃亡7年生活。律師林智群認為，一般人應該都低估了通緝的威力，在人到國外完全陌生的情況下重新開始生活，一兩年就算了，通緝是幾十年，誰受得了？他並指出現仍在逃的柯文哲秘書許芷瑜(橘子)，認為她從心理面來說，從開始通緝的那一刻，就已經在坐牢了。

林智群律師上午在臉書評論蘇陳端返台被押解一事，認為貴婦奈奈「跑路」7年，還是選擇回來。一般人應該都低估了通緝的威力，在通緝長達幾十年的時間裡，獨身在全然陌生的土地，還是被迫的情況下，等於是連根拔起，誰受得了？

他並指出現仍在逃的柯文哲秘書許芷瑜(橘子)，並向她喊話表示：「橘子你就繼續撐吧！」，認為許芷瑜在前面逃亡的幾年，一定認為是「我要挺阿伯」、「我的犧牲是值得的」，但再過幾年案情轉淡後，許芷瑜或許就會發現沒人會在意她。

林智群還說：「妳不回來最好，阿伯就繼續關。」認為柯文哲在過了40年服刑執行完後，人生也翻頁；但相對許芷瑜，卻還在通緝中，從心理層面來看，橘子從開始通緝起已經在坐牢了。

林智群隨後又於留言區指出另一名被通緝逃亡、最後卻在國外身亡的黃芳彥，表示黃芳彥在逃亡後雖然有錢，在美國也住很好的地方，但為何會自殺，就是心情苦悶，通緝的日子不可能好過的。

黃芳彥於2021年1月23日或24日在美國加州死亡，陳屍車內，享壽74歲。原本胞弟黃重彥認為確切時間和原因有待調查，但美國加利福尼亞州橘郡法醫所驗屍官辦公室證實，黃芳彥是自殺身亡，死於槍傷，而非外界傳聞的服藥過量。台北地方檢察署在2022年也表示，黃芳彥若確實身亡，所涉案件將作不起訴處分。

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