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貴婦奈奈稱想照顧年邁父母而返台 移送北檢複訊

中央社／ 台北1日電

逃亡加拿大7年、稱想陪年邁父母而返台的涉詐欺網紅貴婦奈奈今天清晨在法務部調查局人員陪同下，搭機返台，隨後到台北市調查處接受偵訊，下午解送北檢複訊，但未回應媒體提問。

檢調調查，貴婦奈奈（本名蘇陳端）利用高知名度，涉與前男友黃博健及黃博健父親黃立雄等共同以杏立生技股份有限公司及博全診所名義，向不特定民眾吸金達新台幣1.8億餘元，涉犯中華民國刑法詐欺罪等，經民眾提告，台灣台北地方檢察署指揮台北市調查處偵辦。

檢調查出貴婦奈奈等3人民國107年11月間潛逃出境美國，再轉往加拿大藏匿，北檢108年1月8日發布通緝，調查局之後也提列為外逃通緝對象。

貴婦奈奈曾致函媒體，並透過律師遞交陳報狀給檢調，主動表達返台歸案意願。她說，父母年事已高，這些年為她承受許多經濟與輿論壓力，讓她萬分心痛，現在最大心顯是趕快回父母身邊，陪伴、照顧父母。

她說，絕沒參與黃博健家族經營的診所，也未涉及不法，希望回台灣協助檢調查明案情，讓真相大白。

此外，也曾潛逃加拿大的黃立雄與妻子黃林麗真去年遭押解返台，解送檢方後，黃林麗真無保請回，黃立雄50萬元交保，並實施科技監控。

加拿大 父母 貴婦奈奈

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