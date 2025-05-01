貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」與前醫師男友黃博健涉詐騙吸金上億元，逃亡海外6年多遭通緝，今在調查局陪同下搭飛機回國，落地上銬逮捕，下午1時許解送台北地檢署歸案，蘇陳端在戒護下抵達檢方囚車道口，下車不動聲色，不發一語快步進入檢方應訊。

調查局車輛駛至北檢囚車道口，蘇陳端戴著黑框眼鏡，著黑色西裝外套、白色長裙，因遭逮捕而上銬，面對大批媒體提問「錢花完才回來？準備多少錢交保？有吸金嗎？冤枉嗎？」神態鎮靜不發一語下車走入檢方應訊。

據悉，通緝犯蘇陳端認為自己涉案程度不深，且父親年事已高，且在加國以「難民身分」居留工作等原由，與駐加國法秘蔡佩汶聯繫，主動買機票回國面對司法。今早蘇陳端調查局陪同下搭機回國，落地後在桃園國際機場逮捕，隨即帶往台北市調處訊問，釐清所涉詐騙案，下午1許解送北檢歸案。

調查局指出，蘇陳端利用高知名度，涉與黃博健及黃父黃立雄（婦產科名醫）等人，以杏立生技公司及博全診所名義，販售相關醫美產品，向不特定民眾吸金一億餘元，涉犯詐欺等罪；蘇陳端等3人於2018年11月出境美國，轉往加拿大藏匿，2019年1月北檢對蘇陳端、黃立雄、黃博健等人發布通緝。

據了解，調查局掌握情資，黃博健無回台投案打算，傳聞黃博健因玩地下期貨慘賠，積欠地下錢莊利息高達千萬，導致一家人全遭黑道討債，去年黃立雄與妻子黃林麗真稱被黑道追殺，去年5月主動返台歸案，事隔一年此次只有蘇陳端回台，通緝中的黃博健依然逃亡海外。

黃立雄與妻子黃林麗真稱，在加國被黑道追殺，聲請政治庇護遭法院駁回，去年5月主動返台歸案，黃立雄當時被北檢交保50萬元，並實施電子腳鐐監控，但日前因身體因素改為每日以手機與科控中心視訊，另黃林麗珍涉另起詐欺案，士林地檢署調查後給予不起訴。 本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」被控吸金詐欺上億元，今解送北檢歸案。記者陳正興／攝影

本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」被控吸金詐欺上億元，今解送北檢歸案。記者陳正興／攝影

本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」被控吸金詐欺上億元，今解送北檢歸案。記者陳正興／攝影

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端由調查局駐加法務秘書陪同搭機於今天清晨返台歸案，下午解送台北地檢署複訊。記者陳正興／攝影