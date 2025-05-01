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桃園男光天化日囂張持空氣槍掃射餐廳 警逮5人送辦

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市近日驚傳槍響，一名男子因感情糾紛心生不滿，大白天囂張持空氣槍前往被害人經營的知名溫體牛餐廳前掃射，前一晚更找來黑衣人叫囂恐嚇。事發後警方鎖定嫌犯身分，報請桃園地檢署指揮偵辦，於昨日將涉案5人緝獲到案，並查扣作案空氣槍1把，依涉嫌恐嚇及毀損等罪嫌送辦。

上月24日清晨6時許，一名男子乘車自副駕駛座持空氣槍朝桃園區某知名溫體牛餐廳開槍掃射，前一天凌晨甚至出現多名黑衣人佯裝消費恐嚇叫囂業者；當時黑衣人群聚餐廳時，警方獲報後到場，作案動機初步調查是因感情糾紛引起，員警立即處置排解、抄登資料，因被害人當時並未提告，員警約制告誡男子後驅離。

未料事後被害人發現家門疑似遭人破壞，立即報警提告，警方接獲報案後與桃園市刑大組成專案小組並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，組成專案小組偵辦，並報請桃園地檢署檢察官指揮。

經擴大調閱周邊監視器影像追查，警方分析過濾發現涉案犯嫌逃逸路徑，鎖定一名江姓男子涉案，將其拘提到案，於昨晚10時50分許將涉案34歲江嫌等5人緝獲到案，並查扣作案空氣槍1把，作案動機初步調查因感情糾紛引起，訊後依涉嫌恐嚇及毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

桃園市一名男子因感情糾紛，持空氣槍前往被害人經營的知名溫體牛餐廳前掃射，警方逮捕時查扣作案用空氣槍1把。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名男子因感情糾紛，持空氣槍前往被害人經營的知名溫體牛餐廳前掃射，警方逮捕時查扣作案用空氣槍1把。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名男子因感情糾紛心生不滿，大白天囂張持空氣槍前往被害人經營的知名溫體牛餐廳前掃射，於昨晚遭警方逮捕。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名男子因感情糾紛心生不滿，大白天囂張持空氣槍前往被害人經營的知名溫體牛餐廳前掃射，於昨晚遭警方逮捕。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名男子因感情糾紛，日前於深夜找來黑衣人至被害人經營的知名溫體牛餐廳叫囂恐嚇。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名男子因感情糾紛，日前於深夜找來黑衣人至被害人經營的知名溫體牛餐廳叫囂恐嚇。記者周嘉茹／翻攝

恐嚇 桃園地檢署 餐廳

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