5億高中生墜樓案 檢：18歲賴生喪父又遇奪產是不可承受之痛

台中5億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理被控殺人二度不起訴，夏堅稱絕無殺人「謀財害命不會做得如此激烈」；檢方8度勘驗現場、2次解剖遺體，仍無證據顯示他殺。檢方認為，賴雖未留遺書，但面臨喪父、家族奪產，對剛滿18歲的他「是不可承受之痛。」

賴男2023年5月4日被發現自北屯社區墜樓身亡，賴母親控訴兒子剛從爸爸繼承30多筆、價值5億元遺產，卻被夏姓地政士助理帶去登記同性結婚，時隔4個小時就墜樓，控訴夏殺人。

台中地檢署當時窮盡100多項偵查行為，仍查無夏男涉嫌殺人實證，就殺人部分不起訴，經台中高分檢發回，中檢續行偵查。至於夏假結婚部分，法院已依偽造文書罪判他1年6月，現正服刑中。

檢方訊時，夏男稱2023年5月4日和賴登記完同性婚後，早上10點帶賴回旱溪西路公寓，但他堅決否認殺人，辯稱進屋後有各自拿冰箱水果啤酒喝，賴沒喝完，2人一起在客廳看鬼滅之刃，後來自己先去沖澡，出來看落地窗被打開，賴的錢包鑰匙都放桌上，還以為他去參觀其他房間。

夏說，他在屋內一直找不到賴，因對方沒有感應扣電梯只能搭到1樓，自己就下去1樓找人，未料一出去就看到賴倒在大門口旁草坪上，管理員也站在旁邊，因賴當下沒流血不能確定是否已死亡，甚至不確定是否墜樓，他太過震驚當下才沒告知救護人員自己是賴的配偶。

夏直言，自己絕對沒有殺賴男，其有地政士專業，「謀財害命不會做得如此激烈。」夏的父親則說，有一直聯絡賴男、兒子但電話都沒通，一回家就接到朋友電話說，好像有人在旱溪西路的家掉下來，他聽到嚇死人，很怕是兒子掉下來就趕快去看。

檢察官於案發後，2023年5月間指揮警方6度到現場採證，發回續查後，同年10月再2度到場，檢警前後到場勘驗、採證多達8次，也2次鑑定賴的遺體，其血液、尿液無毒化物，身上沒有預防性傷口，監視器也拍到賴墜樓瞬間仍有表情。

檢方綜合證據研判，賴是自行翻越10樓陽台欄杆墜落，是生前墜樓。

賴的母親雖主張兒子無輕生動機，但檢方查，賴父2002年起就將元配驅離住處，雙方刑、民事官司不斷，賴父會致電罵原配，原配也利用訴訟，使賴男的大陸籍陳姓母親喪失在台居留資格。

2023年4月6日賴父跌倒昏迷，隔天賴男就聯絡夏父，要其幫保管名下不動產，隨後賴父去世，原配阻撓賴父排位進入住處。