5億高中生案夏男2度不起訴原因曝 檢2度解剖難認有他殺嫌疑

台中5億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理因假結婚偽造文書被判刑1年半已入獄，另夏及其地政士父親被控殺人部分不起訴經發回，台中地檢接續偵查，二度解剖、鑑定，仍認嫌疑不足，再度不起訴。檢方也坦言，未預設立場，一切以證據詳查。

賴男2023年剛滿18歲高中畢業，5月4日被發現自北屯1處社區墜樓身亡，賴的母親控訴兒子剛從爸爸那繼承30多筆、價值5億元遺產，卻被夏姓地政士助理（26歲）帶去登記同性結婚，時隔4個小時就墜樓，認為擔任地政士的夏父，及其助理兒子夏男姓謀財害命，提告殺人等罪嫌。

台中地檢署當時窮盡100多項偵查行為，仍查無夏男涉嫌殺人且其也拒測謊，2023年6月21日偵結僅認定他是為謀取財產假結婚，偵結依偽造文書罪嫌起訴夏男，夏姓父子殺人部分不起訴；法院ㄧ、二審都認定夏男為財產假結婚，依偽造文書罪判他1年6月確定，夏已入獄服刑中。

經家屬提再議，台中高分檢仍認為有部分疑點，就夏姓父子涉嫌殺人部分，同年7月28日撤銷發回台中地檢繼續偵查。中檢收案後，指派時任黑金組檢察官黃鈺雯接續偵辦。

檢方會同鑑定超過9000案的法醫潘至信，及原鑑定人法醫曾柏元，二次鑑定賴男遺體，也重回現場勘驗，社區監視器拍到賴墜地瞬間仍有表情、肢體反應，再比對2551種毒化物，其尿液、血液均無酒精或毒化物，其手腳無防禦傷口，或遭限制自由痕跡。

檢方說，賴墜地處距離建物水平疑行距離3.36公尺，若他是遭外力強行自10樓陽台拋出，本能會抵抗、抓握欄杆，不至於發生長達3.36公尺距離，參以解剖研判是生前墜樓，且未受毒物或暴力控制。

至於現場垃圾桶啤酒罐、可樂罐檢出麻醉藥品「利多卡因」，檢方二度送驗，確認賴體內並未檢出該成分，且血液中鉀離子濃度正常，未呈現短時間遭注射高濃度「氯化鉀」（或磷酸鉀）」致死跡象。

檢方綜合證據研判，賴是自行翻越10樓陽台欄杆墜落。

台中地檢說，檢察官偵辦本案至今始終未預設任何立場、也未排除任何可能，謹以還原真相、替死者發聲為信念，本於科學偵查基礎，窮盡一切可能全面蒐證，對警方、刑事鑑識中心、法醫研究所及台大醫學等證據、鑑定意見均詳細檢視、反覆勾稽。

檢方說，以上均無從認定夏姓父子涉有殺人罪嫌，依刑事訴訟法證據裁判主義、無罪推定原則，以不起訴處分偵結，告訴人若有不服可聲請再議。