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貴婦奈奈押解回台幾不發一語！ 因一事被嫌重 她尷尬露笑容

聯合新聞網／ 綜合報導

「貴婦奈奈」蘇陳端遭上銬後，並無以物品遮掩。記者黃仲明／攝影
「貴婦奈奈」蘇陳端遭上銬後，並無以物品遮掩。記者黃仲明／攝影

本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」與前醫師男友黃博健涉吸金上億元，2018年潛逃加拿大被檢方通緝，她今(1)日清晨4時56分抵達桃園機場後被調查局押解，結束長達7年的逃亡生涯，「貴婦奈奈」在押解過程中，幾乎不發一語，全程僅回調查局人員一句：「等下要走哪？」，調查局人員還向她反映這件事，讓原本幾乎面無表情的她尷尬露出笑容。

「貴婦奈奈」以全白衣褲搭黑外套低調返台，儘管雙手上銬，但眼神相當淡定，在大批調查人員戒護下，清晨6點30分抵達台北市調查處，目前正接受偵訊中。

根據《ETtoday新聞雲》報導，「貴婦奈奈」在押解過程中幾乎不發一語，面對大批媒體主動詢問皆保持沉默拒答，最後僅低頭詢回調查人局人員：「等下要走哪？」，因為「貴婦奈奈」幾乎將逃亡7年的所有家當全都一次帶回國，面對堆疊的行李，讓協助搬運的調查局人員忍不住直呼：「好重」，「貴婦奈奈」原本面無表情，聽到調查局人員的反應後，不禁尷尬地露出笑容。

行李箱 調查局 貴婦奈奈

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