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押解貴婦奈奈返台 調查局駐加國法秘曾破劉喬安賣淫案

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

貴婦奈奈」（本名蘇陳端）與前醫師男友黃博健涉吸金上億元，2018年潛逃加拿大被檢方通緝，調查局駐溫哥華法務秘書蔡佩汶近期與她密集聯繫後，勸說她返台歸案，她今天清晨由蔡佩汶親自押解抵達桃園機場，結束長達7年的逃亡生涯。

蔡佩汶過去在台北市調查處期間，因外語能力佳，曾協助偵辦「太陽花女王」劉喬安賣淫案，2021年派任加拿大溫哥華法秘，當時蘇陳端與黃博健一家人已潛逃加國地區藏匿，被調查局列入追緝外逃名單，而蔡佩汶任務之一就是要掌握蘇陳端行蹤，將其緝捕歸案。

調查局掌握情資顯示，黃博健因玩地下期貨慘賠，積欠地下錢莊利息高達千萬，導致一家人全遭黑道（疑為華青幫）討債，他的名醫父親黃立雄、母親黃林麗真去年聲請政治庇護遭法院駁回，透過駐加國代表處聯繫調查局，表達有意返台投案，黃立雄當時被北檢交保50萬元，並實施電子監控，全案尚在偵查中，黃林麗珍另涉詐欺案，士檢調查後處分不起訴。

不同於黃博健家族，蘇陳端在加拿大並未遭黑道恐嚇追債，她這7年來始終以「難民身分」向加國聲請居留，由於當地法令可無限次聲請，即便被法院駁回，依舊可在加國工作生活，但由於她與黃博健已分手、一人在外國生活相當辛苦，蔡佩汶找到她住居處，多次前往勸說，她雖有意願回台投案，但害怕被羈押，幾經考量後，認為自己涉案情節不深，決定返國面對司法。

蔡佩汶是調查班47期，台大政治系畢業，先後待過雲林縣調查站、台北市調查處、國際事務處，曾赴美國FBI接受為期10周的訓練，曾用皮蛋、珍奶等特色小吃，向其他受訓學員行銷台灣。

調查局駐加拿大法務秘書蔡佩汶負責押解貴婦奈奈返台歸案。圖／報系資料照
調查局駐加拿大法務秘書蔡佩汶負責押解貴婦奈奈返台歸案。圖／報系資料照

加拿大 桃園機場 貴婦奈奈 黑道

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