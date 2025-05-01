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涉吸金逃亡加拿大7年 「貴婦奈奈」今晨押解返台畫面曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

「貴婦奈奈」蘇陳端今天被調查局押解返台歸案。記者黃仲明／攝影
「貴婦奈奈」蘇陳端今天被調查局押解返台歸案。記者黃仲明／攝影
本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」與前醫師男友黃博健涉吸金上億元，2018年潛逃加拿大被檢方通緝，調查局駐加國法務秘書近期與她聯繫後，勸說她返台歸案，她今天清晨被調查局押解抵達桃園機場，結束長達7年的逃亡生涯，台北市調查處先把人帶回詢問，預計上午解送台北地檢署。

蘇陳端下飛機時戴黑框眼鏡、著黑色上身、白色長褲，儘管雙手上銬，但眼神看起來相當淡定，她在大批調查人員戒護下，清晨6點30分抵達台北市調查處，目前正接受偵訊。

據了解，此次被押解返台的只有蘇陳端，同案遭通緝的黃博健依然逃亡海外，調查局掌握情資，黃博健無回台投案打算，傳聞黃博健因玩地下期貨慘賠，積欠地下錢莊利息高達千萬，導致一家人全遭黑道討債。檢調將詢問蘇陳端是否知悉黃博健動向，同時調查黃博健海外財務狀況、以及是否遭黑道恐嚇。

調查局追查，蘇陳端7年來一直以「難民身分」向加國聲請居留，因當地法令可無限次聲請，儘管法院曾駁回，但依舊可在加國工作生活，期間她個人並無被黑道追債；她近期考量自己涉案不深，且父親年事已高，加上國外生活不易，經與調查局駐加國法秘蔡佩汶聯繫，決定返台面對司法。

外傳蘇陳端主動寫「千字文」給北檢檢察長王俊力，除表達要回台投案意願，也在信內詳述被控吸金始末，強調自己沒有詐騙吸金，願「誠摯配合檢調調查」。但北檢迄今尚未收到任何書面或電子郵件。北檢指出，無論蘇陳端有無寫信都不影響案件偵辦。

調查局指出，蘇陳端利用高知名度，涉與黃博健及黃父黃立雄（婦產科名醫）等人，以杏立生技公司及博全診所名義，販售相關醫美產品，向民眾吸金一億餘元；台北市調查處偵辦前，蘇陳端等3人於2018年11月出境美國，轉往加拿大藏匿，2019年1月北檢對蘇陳端、黃立雄、黃博健等人發布通緝，調查局也將蘇陳端列為外逃對象。

黃立雄與妻子黃林麗真稱在加國被黑道追殺，聲請政治庇護遭法院駁回，去年五月主動返台歸案，黃立雄當時被北檢交保50萬元，並實施電子監控，全案尚在偵查中，黃林麗珍則牽涉另起詐欺案，士檢調查後處分不起訴。

本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」結束7年逃亡生涯，今晨被調查局押解返台歸案，目前在台北市調查處偵訊。記者張宏業／攝影
本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」結束7年逃亡生涯，今晨被調查局押解返台歸案，目前在台北市調查處偵訊。記者張宏業／攝影

吸金 黃立雄 黑道

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