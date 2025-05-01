獨／高雄員警爭議事件頻上媒體 4名分局長命運大不同

高市警方4月連續發生員警執法及處理案件爭議事件，包括小港警方因沿海二路機車道未完工即通車，釀1死7傷案，未及時處置及輿情處理不當；旗山員警未在第一時間受理光電業者遭竊案，鳳山員警將女老師當通緝犯女友抓錯人；女網友貼文問「陳菊走了？」4小時被三民一警方通知到案送辦，引起適法性爭議；4起事件發生，4名分局長命運大不同。

4起爭議事件在4月登上媒體版面，讓4月前3周市警局局務會議氣氛凝重，除了遭處分的分局之外，其餘分局長開會時也正襟危坐，深怕因此被高層關注的眼神掃到颱風尾。

其中高雄旗山光電業者電纜遭竊案，市警局認定第一時間未受理報案的員警及所長言行失當，加上從分局長、副分局長到行政組長新聞輿情處置不佳，讓新聞延燒，受理報案不當的建國所警員記大過1支，所長記過並調離主管職；分局長何正光記過處分，副分局長陳嘉宏與郭姓組長則各記二次申誡。

相較旗山分局，鳳山分局錯將林姓女教師當毒品通緝犯的女友，遭員警強行帶回派出所1個多小時，後才知抓錯人，被林女在網路貼文指控警方處置過程粗暴；後因分局坦承疏失，分局長林俊賢親自登門向林女致歉止血，雖整起事件，引發外界對於員警執法適法性的疑慮及高度討論，但市警局認為此新聞事件未再延燒，分別對包括正副所長在內共7名員警記申誡及小過處分。

此外，44歲待業中的陳姓女碩士因在網路貼文「陳菊走了？」被三民一警分局警方認定散布不實訊息，火速4小時內通知到案，依違反社會秩序維護法移送裁處，遭外界質疑難道網路問問就被抓，執政黨對於「言論自由」的執法雙標，市警局認定輿情處置合宜，未再衍生枝節，未處分任何員警。