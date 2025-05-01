「剴剴」案辯護律師頻挨轟 公會：不應因執業受威脅

台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片 男童「剴剴」疑遭凌虐致死案開庭審理全國關注，被告保母劉彩萱、劉若琳姊妹的辯護人屢遭「網路出征」，全國律師聯合會、台北律師公會昨同步發聲明，希望大眾避免情緒性言論干擾審判，律師也不應因執行業務受到謾罵、威脅。

據了解，虐童案審理期間，辯護人的律師事務所官網湧進千篇不理性留言，有網民對當事律師刷「一顆星」負評，還有網友揭露辯護人自事務所至台北地方法院國民法官法庭所在位置的「寶慶院區」動線圖，目的不詳，讓當事律師備感壓力。

全律、北律的會員透露，國民法官法庭審的是故意致死案，人命皆等值、無價，但「剴剴案」審判鄉民情緒特別高昂，確實較過往的國民參審案有不一樣反應。

全國律師聯合會表示，國民法官制度有賴全民共同維護與尊重，呼籲社會大眾對於依國民法官法審判之案件，應維護國民法官充分的審判空間，避免輿論或情緒性言論對審判過程造成不當干擾。

全律會說，律師擔任辯護人或告訴代理人，只是立場有異，社會各界應給予尊重與理解，而非以偏頗觀點加以質疑或汙名化。

台北律師公會表示，任何人都有權利委請律師，律師的職責在於恪守律師倫理並爭取當事人權益，使審判者於個案中不會忽略任何應考量事實及因素，律師以保障人權、捍衛制度所展現的訴訟行為，不應受到謾罵、羞辱與威脅。北律表示，冀望民眾理性瞭解訴訟制度及律師職責，避免以言詞、文字對辯護律師及其家人攻擊、羞辱甚至威脅。