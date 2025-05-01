保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉虐童 蔣萬安：各罰120萬

1歲多男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死案昨開庭時劉彩萱認罪，台北市長蔣萬安（左）表示，北市府已經開罰劉姓保母姊妹，且是最重裁處，並且公布姓名及廢證。記者邱德祥／攝影 男童「剴剴」疑遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北市長蔣萬安昨赴議會備詢時說，兩姊妹共施虐三童，已採最重開罰劉彩萱姊妹各一二○萬元。民進黨市議員要求北市府一個月內提改善報告。

蔣萬安昨赴議會報告第一次追加減預算案，議員洪婉臻質詢剴剴案，質疑訪視紀錄內容前後矛盾，北市社會局卻毫無作為；且剴剴額頭有傷，若訪視員確實到場察看，怎會完全沒有紀錄，質問「社會局是不是幫凶」？洪也質疑同一名訪視員負責的三個孩童都由劉彩萱照顧，全都遭虐，社會局為什麼沒有掌握？

洪婉臻另提四點要求，包括虐童最低標準是公布姓名與廢證，社會局涉嫌嚴重失職瀆職，蔣萬安須下令政風調查；社會局長姚淑文與訪視員怠忽職守，直接移送檢調調查；市府要主動協助家屬申請國賠。

市議員許淑華提三點改善建議，要求市府一個月內提出報告，包括針對收出養流程訂定細節ＳＯＰ，並在保母證照健康檢查研擬加入身心相關鑑定，以及提高頻率；也要明定社工訪視有安全疑慮可以申請員警陪同，別讓「拒訪」成為漏洞；同時以剴剴案為鑑，設立社工待遇改善或獎勵機制留才。

蔣萬安表示，他會請社會局再度釐清訪視員部分，至於行政裁處，去年就跟地檢署要資料要裁處，今年三月再度發函要資料，四月廿八日終於拿到起訴書，昨北市府已開罰，且採最重裁處，剴剴的部分各開罰六十萬元，劉彩萱姊妹涉施虐另二童也各罰六十萬元，總共各罰一二○萬元，並且公布姓名、廢證。

社會局長姚淑文表示，社會局依法行政，靜待司法結果。市府會強化居托訪視人員訓練，提升工作敏感度及資訊連結，希望憾事不要再發生。