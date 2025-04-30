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「剴剴案」保母認罪 專家：證據不利心態轉變人之常情

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

「剴剴案」引發社會關注，涉虐死男童的保母劉彩萱原本只認曾體罰、拿湯匙敲孩子的牙齒等，今案情急轉直下，承認凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死等三罪，當庭哭著說「對不起」。專家指出，碰到不利證據時的心態轉變應該是人之常情，較需要關注的是心智狀態是否受到特定狀態扭曲。

劉彩萱原本只認曾體罰、捆綁「剴剴」，曾承認拿湯匙敲「剴剴」的牙齒、洗冷水澡，經數名鑑定人連續到庭證述後，承認犯下重罪，案情急轉直下；她自承剛開始蠻喜歡「剴剴」，還跟社工說「剴剴」長得像小彬彬，後來漸漸對失去耐心。

針對犯嫌心態轉變，司法精神醫學會常務理事王俸鋼說，當事人對於自己證詞的轉變，在法庭作證時是非常常見的事，面對對自己有利與否的證據、採取不同的說法，應該是人之常情。

王俸鋼說，在司法精神醫學的觀點中，比較需要關注的反而是，心智狀態是否受到特定狀況而扭曲，導致證詞本身和記憶有了偏誤，對沒有發生的事情，竟然很相信有發生，「所謂的虛假記憶」，精神醫學、司法精神醫學比較關注的是這一點。

新聞事件也常常出現所謂的「突破心防」，王俸鋼表示，就心理角度來講說，有可能因為真的罪證確鑿，發現已被蒐集到的資訊遠遠超過他的想像，不得不去面對這個事實，只有極少數的人是為了單純的自我否認或自我安慰，才要說服自己「沒做這個事情」，不過在實務上並沒有這麼常見，多數還是想替自己撒謊或辯解。  

針對出現譫妄扭曲狀況的可能性，王俸鋼說，某些特定資訊，例如當事人本身受到強烈的虐待，或記憶本身久遠、經過誘導或強烈刺激等，也就是人類的記憶，會隨著外在的客觀環境，事件的暗示或者是扭曲，進而影響到想法。

另外，網路上也有一部分的討論，聚焦在保母本身是否有精神疾病，才會有這樣施暴的行為？王俸鋼表示，因為沒有遇到實際個案，不太方便針對個案評論，常有一句話是「虎毒不食子」、「天下無不是的父母」等，這樣的角度其實稍嫌狹隘。

王俸鋼指出，因為多數人對小動物和小孩都有惻隱之心，但仍有多數人會做出殘暴的行為，但無法直接連結到是否有心理或人格上的偏差，仍需要更多的背影調查才能知道，或許也是需要司法鑒定的原因。

涉虐死男童「剴剴」的保母劉彩萱（圖中）承認凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死3案。本報資料照片
涉虐死男童「剴剴」的保母劉彩萱（圖中）承認凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死3案。本報資料照片

保母 司法 醫學

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