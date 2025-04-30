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「剴剴」遭凌虐致死案 蔣萬安：開罰最重60萬元並且公布姓名及廢證

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導

台北市長蔣萬安今天赴議會報告第一次追加減預算案。1歲多男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死案下午開庭時劉彩萱認罪，蔣萬安表示，北市府今天已經開罰劉姓保母姊妹，且是最重裁處，並且公布姓名及廢證。

蔣萬安今天赴議會報告第一次追加減預算案，議員洪婉臻質詢剴剴案，質疑訪視紀錄內容前後矛盾，但北市社會局卻毫無作為？還有剴剴額頭有傷，若訪視員有如實到現場，怎完全沒有紀錄？質疑社會局不是幫兇？而且同一位訪視員訪負責的三個孩童，都是由劉姓保母照顧，竟都遭虐，包括訪視潘童三次、蔡童三次、剴剴一次，但同一個訪視員手上的三童都遭虐，社會局卻沒有掌握？

蔣萬安說，他會請社會局再度釐清視訪員部分，至於行政裁處，去年就有跟地檢署要資料，原本就要裁處，今年3月再度發函要資料，4月28日終於拿到起訴書，今天已經分別針對劉姓保母姊妹開罰最重60萬元。

蔣萬安今天赴議會報告第一次追加減預算案，議員洪婉臻（圖）質詢剴剴案，質疑訪視紀錄內容前後矛盾，但北市社會局卻毫無作為？記者邱德祥／攝影
蔣萬安今天赴議會報告第一次追加減預算案，議員洪婉臻（圖）質詢剴剴案，質疑訪視紀錄內容前後矛盾，但北市社會局卻毫無作為？記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會報告第一次追加減預算案。1歲多男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死案下午開庭時劉彩萱認罪，蔣萬安（左）表示，北市府今天已經開罰劉姓保母姊妹，且是最重裁處，並且公布姓名及廢證。右為社會局長姚淑文。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會報告第一次追加減預算案。1歲多男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死案下午開庭時劉彩萱認罪，蔣萬安（左）表示，北市府今天已經開罰劉姓保母姊妹，且是最重裁處，並且公布姓名及廢證。右為社會局長姚淑文。記者邱德祥／攝影

保母 蔣萬安

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