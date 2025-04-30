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剴剴案保母認罪 蔣萬安祭重罰：劉姓姊妹各罰60萬元

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剴剴案保母認罪 蔣萬安祭重罰：劉姓姊妹各罰60萬元

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

1歲多男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死案，北院國民法官法庭進入第6天審理，今天下午開庭時劉彩萱認罪。北市長蔣萬安今天赴議會備詢，蔣萬安說，由於先前資料被檢調扣走，4月28日終於拿到起訴書，今天已經分別開罰劉姓保母姊妹最重60萬元。

蔣萬安今天赴議會報告第一次追加減預算案，議員洪婉臻質詢剴剴案，質疑訪視紀錄內容前後矛盾，但北市社會局卻毫無作為？還有剴剴額頭有傷，若訪視員有如實到現場，怎完全沒有紀錄？質疑社會局不是幫兇？

洪也質疑，同一位訪視員訪負責的三個孩童，都是由劉姓保母照顧，竟都遭虐，包括訪視潘童三次、蔡童三次、剴剴一次，但同一個訪視員手上的三童都遭虐，社會局卻沒有掌握？

蔣萬安說，他會請社會局再度釐清視訪員部分，至於行政裁處，去年就有跟地檢署要資料，原本就要裁處，今年3月再度發函要資料，4月28日終於拿到起訴書，今天已經分別針對劉姓保母姊妹開罰最重60萬元。

洪婉臻也提出四點要求，包括公布姓名與廢證是最低標準，要立即針對劉姓保母開罰；社會局涉嫌嚴重失職雨堵職，要求蔣萬安下令政風調查；社會局長與訪視員怠忽職守，直接移送檢調調查；還有蔣萬安主動協助家屬申請國賠。

蔣萬安表示，北市府今天已經開罰劉姓保母姊妹，且是最重裁處，並且公布姓名及廢證。

蔣萬安今天赴議會報告第一次追加減預算案。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天赴議會報告第一次追加減預算案。記者林麗玉／攝影

保母 北市府 蔣萬安

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