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黃金價格飆升引台南毒蟲佯裝顧客搶金項鍊 7小時後遭逮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

受關稅戰影響，近期黃金價格飆升，竟讓宵小光天化日下起歹念。台南新營一處銀樓27日上午11點發生搶案，58歲林姓男子佯裝顧客進入銀樓搶走2條金項鍊隨即逃逸，孰料，卻把手機遺忘在店內，店家事發當下趕緊報案，警方循線當天下午就將人逮獲，依法送辦。

警方指出，27日上午11點多接獲店家報案，指稱銀樓發生搶案，一名男子搶走2條金項鍊，市價約40多萬，隨即組成專案小組查緝，經調閱相關畫面確認逃逸行蹤後，當天下午5點半在下營區逮捕搶匪，並在其藏匿處起獲變賣金飾的贓款及海洛因毒品。

據悉，58歲林姓男子為治安人口，疑因債務壓力大，且近期黃金價格高漲，27日上午佯裝成顧客到銀樓消費，並要求店家拿出玻璃櫃中的金項鍊供其挑選，而林男拿到手後竟趁店家未注意時，直接奪門而出騎機車逃逸，並到麻豆區的銀樓變賣得手約38萬。

孰料，林男搶奪金項鍊的當下因太過焦急緊張，把自己的手機遺留在銀樓櫃台，也成為警方辦案的重要線索，專案小組隨即鎖定車輛、掌握其身分，在案發後7小時內逮捕林男，林男詢後依搶奪罪及毒品危害防制條例等送辦。

新營分局也呼籲，近期黃金價格高漲，各銀樓、珠寶等相關業者應注意防護店內財物安全，可設置監視器、電磁門鎖等，警方也會加強轄內巡邏，嚇阻預謀犯案之潛在有心人士。

台南新營一處銀樓27日上午11點發生搶案，58歲林姓男子佯裝顧客進入銀樓搶走2條金項鍊隨即逃逸，孰料卻把手機遺忘在店內，店家事發當下趕緊報案，警方循線當天下午就將人逮獲，依法送辦。圖／民眾提供
台南新營一處銀樓27日上午11點發生搶案，58歲林姓男子佯裝顧客進入銀樓搶走2條金項鍊隨即逃逸，孰料卻把手機遺忘在店內，店家事發當下趕緊報案，警方循線當天下午就將人逮獲，依法送辦。圖／民眾提供
近期黃金價格飆升，林姓男子佯裝顧客進入銀樓搶走2條金項鍊，市價約40多萬，隨後跑到麻豆區銀樓變賣得手約38萬。圖／民眾提供
近期黃金價格飆升，林姓男子佯裝顧客進入銀樓搶走2條金項鍊，市價約40多萬，隨後跑到麻豆區銀樓變賣得手約38萬。圖／民眾提供

金價 銀樓 黃金

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