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求復合遭拒槍殺前妻後自戕 檢警相驗板橋男致命傷曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區文聖街1間畫室27日發生槍擊命案，35歲謝男疑因求復合遭拒，以行刑式槍決殺害前妻陳女，謝男犯案後自戕送醫腦死，經急救2天後仍於昨天上午宣告不治。檢警今天相驗判定謝男致命傷為子彈貫穿太陽穴，家屬對死因沒有疑義。

據了解，謝男、陳女去年（2024年）7月結婚，但雙方因爭吵不斷今年（2025年）3月底離婚。但雙方仍同住在新北市板橋區文聖街承租的畫室樓上。謝男多次欲與前妻陳女復合皆遭拒，27日凌晨陳女傳訊給友人透露又與前夫發生激烈爭執，前夫還嗆要拿壞東西過來，擔心自己可能會有危險。友人得知後立即報警處理，但仍來不及阻止這起憾事。

謝男被送醫後持續昏迷，院方判定謝男已腦死，但謝男家屬不願放棄，仍由院方持續治療，但謝男最後仍於昨天上午8時45分因傷重宣告死亡。檢察官今天下午會同法醫相驗謝男遺體，謝男家屬也趕抵亞東醫院太平間陪同相驗，面色凝重不發一語。法醫判定謝男致命傷為子彈貫穿太陽穴，家屬對死因沒有意見，相驗後遺體發還家屬辦理後事。

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新北警鑑識人員抵達亞東醫院太平間，會同檢察官與法醫相驗謝男遺體。記者黃子騰／攝影
新北警鑑識人員抵達亞東醫院太平間，會同檢察官與法醫相驗謝男遺體。記者黃子騰／攝影
警方在凶殺案現場拉起封鎖線。記者黃子騰／攝影
警方在凶殺案現場拉起封鎖線。記者黃子騰／攝影
檢察官與法醫抵達亞東醫院太平間相驗謝男遺體。記者黃子騰／攝影
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前妻 遺體

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