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國民法官審「剴剴」虐童案案情急轉直下！保母劉彩萱認罪：對不起

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院今開庭審理1歲10個月大男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，下午針對保母劉彩萱詰問，劉女承認凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死3罪，當庭哭著說「對不起」，由於劉彩萱認罪，辯護人聲明要調整辯護方向。

劉彩萱偵查階段不認罪，起訴後收押禁見迄今。她原本只認曾體罰、捆綁「剴剴」，曾承認拿湯匙敲「剴剴」的牙齒、洗冷水澡，經數名鑑定人連續到庭證述後，承認犯下重罪，案情急轉直下。

下午庭訊由劉彩萱接受律師詰問，劉女表示，2023年9月兒子有天帶女友回家，「剴剴」脫口而出「三字經」，她不只一次傳訊向女社工陳尚潔反應，並請社工詢問為何「剴剴」會罵髒話。

劉女說，為了制止「剴剴」說髒話，她制止「剴剴」後，「剴剴」於9月中即出現自摔的行為，而且「剴剴」坐在地上頭會往後倒，所以她以浴巾包覆「剴剴」的頭「當下真的只想把他的頭保護好」，但因浴巾偏大，所以照片遮住「剴剴」的眼。

劉彩萱另承認「剴剴」晚上都獨自睡在電腦房的軟墊上，原因是「剴剴」在臥室讓她無法入睡，害怕會影響另名孩子的睡眠。

律師問劉彩萱「剴剴」身上的瘀青是如何造成的？劉彩萱說，手腳是她束縛的，頭則是他自己撞的，也承認有傷害過「剴剴」的耳朵，至於「剴剴」生殖器的新、舊傷勢，劉彩萱強調絕對沒有傷害過「剴剴」生殖器，換尿布時也沒有特別觀察。

劉彩萱也坦承讓「剴剴」站在客廳角落的「冷靜區」，「剴剴」一哭鬧就去站，後來站成習慣「幾乎天天站那裡」。

劉彩萱還稱，平常會將洗過的生米放在果汁機打碎，加入蔬菜、小魚、肉末，因「剴剴」進食時會「噴飯」，有一次他噴了她滿臉、又說髒話，我情緒不好，反罵他髒話，關於牙齒斷裂的原因？劉彩萱說，一直以為「剴剴」的牙齒是磨牙磨掉的。

劉彩萱說，她其實剛開始蠻喜歡「剴剴」，還跟社工說「剴剴」長得像小彬彬，後來漸漸對失去耐心，才會造成今天的遺憾「對不起！」

保母劉彩萱。圖／聯合報系資料照片
保母劉彩萱。圖／聯合報系資料照片

保母 牙齒 社工

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