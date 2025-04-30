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通緝犯夾娃娃士林遇盤查 拒檢反抗遭壓制又被搜出毒品

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子因案遭通緝，日前在台北市士林區某夾娃娃機店消費時被巡警認出，拒檢反抗仍遭優勢警力壓制，又被搜出毒品，警詢後依法送辦、解送歸案。

警方調查，士林分局後港派出所員警4月11日下午4時許巡經士林區福港街一處夾娃娃機店，發現陳男一見警察就想離開，形跡可疑，立即上前盤查，陳男卻激烈反抗企圖逃逸，員警呼叫支援警力才將陳男壓制。

員警清查，32歲陳男先前因偽造有價證券罪遭士林地方法院判刑4年並通緝在案，陳男案發剛從夾娃娃機店內消費、夾中2盒洗衣球，卻遭遇員警盤查、識破通緝犯身分。

員警附帶搜索時，另在陳男身上搜出毒品咖啡包3包、K他命1包、K菸8支等證物，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦，並將其解送士林地院歸案。

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員警發現陳男一見警察就想離開，行跡可疑，立即上前盤查，陳男卻激烈反抗企圖逃逸，員警呼叫支援警力才將陳男壓制。記者李隆揆／翻攝
員警發現陳男一見警察就想離開，行跡可疑，立即上前盤查，陳男卻激烈反抗企圖逃逸，員警呼叫支援警力才將陳男壓制。記者李隆揆／翻攝

夾娃娃機 毒品 通緝

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