113年83墜落死亡多數未受訓 勞長：強化雇主責任

勞動部將去年訂為營造墜落打擊年，立委今天披露，去年83人墜落死亡，其中71人未接受教育訓練，勞動部長洪申翰說，會加強要求雇主負責，也正思考提高誘因讓勞工願參訓。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請洪申翰等進行專題報告並備質詢，民進黨立委林淑芬今天提資料指出，勞動部將去年訂為營造墜落打擊年，希望將墜落職災人數降至68人，但最後有83人墜落死亡，高出原訂目標不少。

林淑芬也說，83名墜落死亡的人中，有71名罹難的勞工根本沒有接受過任何安全衛生訓練，「這是所謂的墜落打擊年嗎？」直言相當荒謬。

林淑芬表示，職安法明定雇主有實施安全教育訓練責任，勞工也有受訓的義務，「勞動部如何查核、是否有強制回報機制？」

洪申翰表示，確實現在有受過安全教育的人數是有待提升的，後續會研擬相關機制，然而也有部分公協會表示勞工受訓意願不高；但這說法遭林淑芬批評，受訓是雇主責任，這樣說詞是推卸給勞工。

洪申翰澄清，「不是推卸給勞工」，公協會反映比起坐一天上課，勞工其實更希望去上工，因此也正在思考如何提高相關誘因、讓勞工來參與。

林淑芬再批，真正沒有意願的是雇主，雇主如果願意付薪水讓勞工上課，「勞工何樂而不為」，若沒有薪水，勞工當然不想去上課。