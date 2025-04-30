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桃園牛肉湯店遭歹徒槍擊清空彈匣！余信憲：公權力睡著了？

桃園電子報／ 桃園電子報

民進黨桃園市議員余信憲。聯合報系資料照
民進黨桃園市議員余信憲。聯合報系資料照

桃園一家知名的溫體牛肉湯店，這個月24日凌晨6點左右，一輛白色轎車停在店前，車內不明人士對著店門開槍。巧的是前一天晚上，有黑衣人到店內恐嚇，店老闆目前因為擔心恐懼店門緊閉停業中，市議員余信憲今(30)日也在臉書發文抨擊，「桃園的治安是不是已經亮起了紅燈？公權力到底是睡著了，還是乾脆直接暈倒了？」

余信憲指出，4月24日清晨六點，一名駕駛白色BMW的男子，在桃園中正路大廟後方的小吃攤前，持槍瘋狂掃射！余信憲強調，「整起事件中，嫌犯連續開了數十槍，子彈打完後甚至還從容地更換彈匣，繼續射擊！」

余信憲說，嚇壞的店家立刻報警求助。然而，令人傻眼的是，事發至今接近一週，桃園警方竟然仍未逮捕嫌犯——儘管事發時店家監視器清楚拍下了車牌號碼。

據了解，店家在遭到槍擊的前一晚，有一名白衣男子帶著數名黑衣人闖入店內要找老闆，店家懷疑是同樣的一批人犯案，案發至今將近一周了，由於犯案嫌犯遲遲沒有到案，溫體牛肉湯店老闆因為恐懼，仍然大門緊閉不敢營業。

余信憲臉書
桃園發生槍擊恐嚇案，市議員余信憲怒批，「桃園治安是不是已經亮起了紅燈？」圖：李春台翻攝

余信憲今天在臉書揭露這個案件同時抨擊，「桃園的治安是不是已經亮起了紅燈？公權力到底是睡著了，還是乾脆直接暈倒了？」希望桃園警方能夠盡快緝拿嫌犯到案，讓市民能夠安心生活。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園牛肉湯店遭歹徒槍擊清空彈匣！余信憲：公權力睡著了？

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