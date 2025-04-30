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避免下一個剴剴 議員許淑華提訪視員警陪同、社工獎勵制等3建議

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北即時報導

男童「剴剴」涉被保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法官法庭昨傳喚專家證人，醫師證言重現「剴剴」受虐，有旁聽民眾聽了落淚。北市議員許淑華在臉書說，剴剴已離開一年多了，北市府去年所謂精進作為，態度消極，令人憤怒！

許淑華說，市府針對她的索資和質詢，開口閉口都是推給中央。許更指市長蔣萬安，在施政報告中對即將上路的新法收出養機制，隻字不提。

「這樣的台北，要家長怎麼放心？」

許淑華則提出三大改善建議，要求一個月內提出報告：包括針對收出養流程訂定細節SOP，許說，衛福部加強收出養制度修法，要求地方政府負責把關。新法上路在即，目前社會局卻只有基本格式，還沒有具體SOP審查，淪為寫報告交差。許也要求市府立刻明文制定SOP。並在保母證照健康檢查內，研擬加入身心相關鑑定、以及提高頻率，把關保母服務品質。

第二大改善建議，許說，精進訪視工作指引，明定社工訪視有安全疑慮可以申請員警陪同，別讓「拒訪」再次成為漏洞。她說，剴剴案嫌犯曾藉故拒絕訪視，使社工難以了解實情，間接導致悲劇。要求明定，若社工到府訪視有安全疑慮，可即時通報員警陪同協助等機制，保護社工安全，避免再次發生訪視漏洞。

第三大建議，研擬社工獎勵機制，剴剴案調查反映出基層社工的辛苦與危險，許認為市府應該以此為鑑，設立社工待遇改善或者獎勵機制，才能留住專業社福人才。

台北市議員許淑華。圖／許淑華提供
台北市議員許淑華。圖／許淑華提供

機制 社工 許淑華

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