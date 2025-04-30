快訊

剴剴案保母認罪 蔣萬安祭重罰：劉姓姊妹各罰60萬元

巨業客運撞死東海女大生二次輾壓 檢起訴過失致死不認殺人

失去信任？川普坦言「普亭可能有點敷衍我」 仍稱俄希望停戰

聽新聞
0:00 / 0:00

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

1歲10個月大男童「剴剴」疑遭保母劉姓姊妹凌虐致死，台北地院今傳喚台大醫院精神醫學部醫師丘彥南作證。邱說，「剴剴」在保母家拍攝的照片，眼神流露出恐懼、空洞、悲傷，研判長期受虐罹患憂鬱症，也懷疑遭到性虐待。

事實上，合議庭昨天傳喚專家證人、台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立出庭，呂作證表示，「剴剴」的生殖器有深度撕裂傷的新、舊傷勢，導致陰囊皺褶變少，高度懷疑遭到性虐待，丘彥南今天的證詞與呂立相同。

丘彥南今天表示，他鑑定認為「剴剴」遭受精神虐待，也疑遭到性虐待；「剴剴」一意圖跟女看護工Mira互動，保母就會發出制止的訊息，或拿「愛的小手」教訓，還捆綁「剴剴」的軀體及四肢，將「剴剴」放在磨石子地板上。

丘分析「剴剴」在劉家拍的照片，指「剴剴」通常是閉眼或眼睛無神，保母讓「剴剴」獨留在不安全的地方休息，未即時適當安排所需要的醫療；劉家人進餐時，保母讓「剴剴」站在角落罰站，丘還稱，「剴剴」的生殖器表層有不正常裂傷，懷疑有性虐待。

關於劉姓姊妹指「剴剴」會自殘、磨牙、撞頭等，丘彥南說，即便為真，幼兒如果沒有腦神經病變卻自傷，最可能就是遭受嚴重的虐待及疏忽。

丘彥南證稱，「剴剴」的嘴唇腫脹、口腔潰瘍「讓我想知道保母是用什麼工具餵食？」，如果「剴剴」不吃的話，「會不會不舒服而哭叫？」

丘還表示，發展的依附關係，重要階段並不限於2歲以前的幼童，任何人遇到環境變化，心理都會有反應；1到2歲的幼童分離焦慮感會比較強，但依事證來看，看不出保母姊妹曾經協助「剴剴」克服分離焦慮症。

丘彥南稱，劉彩萱曾在不同時間點拍攝多張「剴剴」的照片，照片都看得出「剴剴」面露恐懼、、空洞與悲傷，「剴剴」的受虐絕對不是單一事件。

保母劉彩萱（中）。圖／聯合報系資料照片
保母劉彩萱（中）。圖／聯合報系資料照片
台大醫院精神醫學部醫師丘彥南今出庭作證。記者王聖藜／攝影
台大醫院精神醫學部醫師丘彥南今出庭作證。記者王聖藜／攝影
保母劉若琳。圖／聯合報系資料照片
保母劉若琳。圖／聯合報系資料照片

保母 台大醫院 虐童

延伸閱讀

保母姊妹虐童案 全律會籲維護國民法官審判空間

剴剴案外案北市府無作為？ 社會局：去年已公告保母名

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

沈殿霞愛女突清空社群　遭傳罹憂鬱症！經紀人曝近況

相關新聞

國民法官審「剴剴」虐童案案情急轉直下！保母劉彩萱認罪：對不起

台北地院今開庭審理1歲10個月大男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，下午針對保母劉彩萱詰問，劉女承認凌虐兒童妨害身心發展致死、...

求復合遭拒槍殺前妻後自戕 檢警相驗板橋男致命傷曝光

新北市板橋區文聖街1間畫室27日發生槍擊命案，35歲謝男疑因求復合遭拒，以行刑式槍決殺害前妻陳女，謝男犯案後自戕送醫腦死...

剴剴案保母認罪 蔣萬安祭重罰：劉姓姊妹各罰60萬元

1歲多男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死案，北院國民法官法庭進入第6天審理，今天下午開庭時劉彩萱認罪。北市長蔣...

黃金價格飆升引台南毒蟲佯裝顧客搶金項鍊 7小時後遭逮

受關稅戰影響，近期黃金價格飆升，竟讓宵小光天化日下起歹念。台南新營一處銀樓27日上午11點發生搶案，58歲林姓男子佯裝顧...

113年83墜落死亡多數未受訓 勞長：強化雇主責任

勞動部將去年訂為營造墜落打擊年，立委今天披露，去年83人墜落死亡，其中71人未接受教育訓練，勞動部長洪申翰說，會加強要求...

桃園牛肉湯店遭歹徒槍擊清空彈匣！余信憲：公權力睡著了？

桃園一家知名的溫體牛肉湯店，這個月24日凌晨6點左右，一輛白色轎車停在店前，車內不明人士對著店門開槍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。