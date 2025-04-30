影／竹聯幫搞靈骨塔騙1400萬 警南投攻堅他跳4樓斷腳

南投縣李姓男子是竹聯幫青堂成員，前年間夥同熟悉銀行業務的張女，假冒地政士，以投資靈骨塔等話術行騙，得款1400萬元，張女欲與李拆夥，李除控制張女行動外，還介入張女與前男友的財務糾紛，恐嚇取財得款210萬元，檢警陸續收網，帶回李等11人，李遇查緝時，還從住家4樓陽台躍下，摔斷左腿，檢方今以詐欺等罪起訴7人。

刑事局智財大隊偵二隊在去年3月間，接獲張姓女子（40歲）報案，稱遭具有竹聯幫青堂背景的李姓男子（28歲）拘禁，警方報請雲林地檢署檢察官曹瑞宏指揮後，與台中市警局少年隊、市刑大、嘉義市刑大、一分局等單位，合組專案小組偵辦。

檢警調查，張女具有銀行業務背景，曾與李男交往，李男在前年間成立多間公司，以「投資靈骨塔」、「塔位劃位費」、「骨灰罈鑑定費」、「操作負債比」等話術，詐騙兩名退休族，由張女假冒地政士，誆騙被害人抵押房地產貸款，不法牟利1400萬元。

不過張女事後欲與李男拆夥，衍生妨害自由的糾紛，另也查出，李男曾介入張女與前男友的感情、財務糾紛，冒以「雲林鄉代會主席助理」名義，以「生活賠償費」、「商討債務」向張女前男友索討金錢，張女前男友因此拿出210萬元和解。

檢警去年底、今年初陸續收網，兵分七路在南投、台中、新北、台北、嘉義等地收網，帶回李男等涉案11人，其中涉案共犯除了李有竹聯幫青堂背景外，還有許男（50歲）、李男（24歲）、邱男（28歲）是竹聯幫天蠍堂、麒麟堂背景。

檢警搜索時，李男當時與妻子在南投埔里的住處，李妻聽到警方攻堅破門，趕緊高喊要李快逃，李男畏罪，從透天厝四樓陽台跳下，摔斷左腿與脊椎。