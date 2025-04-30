鐵工自製鐵管竟是「鋼管槍」？連刑大偵查隊長也沒見過

2、30年前，幫派兄弟常用俗稱「砲管」的土造鋼管槍火拼，近年來改造玩具槍盛行，砲管幾乎銷聲匿跡；但台南市刑大偵三隊獲報，李姓鐵工因個人興趣，竟將廢棄鋼管、螺絲等物品，改裝製成鋼管槍，並在工廠附近試射，讓砲管重現江湖，立即前往逮人。

偵三隊隊長謝佳哲從事警職十多年，他指出，這是擔任警察工作以來，第一次查獲「砲管」；當天隊上資深刑警起出鋼管槍，連他也納悶這二根結合在一起的鐵管，真的是槍支嗎？直到老兄弟跟他解釋鋼管槍如何擊發，才確定真的是有殺傷力的武器。

據了解，鋼管槍從外型看起來就像是一根鐵管，事實上是由鋼管、彈簧、螺絲、板機、撞針組成，構造雖然簡單，但槍管內還有膛線，加上火藥，將鋼珠射出時極具殺傷力，近來已很少查獲；日本前首相安倍晉三遇襲案中使用的槍枝類型，也正是鋼管槍。

台南市刑大偵三隊獲報，仁德區一處工廠空地近日疑似有槍聲傳出，警方展開查訪，研判在鐵工廠工作的50歲李姓鐵工涉有重嫌；因李有機械工程背景，近日上網研究改造槍支資訊、技術後，無師自通，自行改造，將廢棄鋼管、螺絲等物品，研磨改裝成鋼管槍。

警方調查，李近日在網路上也購買改造槍支相關零件，研判他涉嫌利用報廢鋼管、螺絲及購買的零組件，完成自製鋼管槍；警方掌握李的身分，本月18日聲請搜索票，前往工廠搜索，起獲鋼管槍1把、虎鉗、砂輪機等改造槍械工具1批。

警方指出，鋼管槍過去只有具改槍專業的「老師傅」才會製作，台南市刑大近幾年來已經沒有再查獲；據了解，李為避免同事發現，將槍枝零件拆解分散藏放，並是在下班後，返回工廠改造槍械，將工作場所作為個人兵工廠，並在戶外試射。

李不斷改造，直到鋼管槍達到預期的威力；警方在工廠起出槍支，公司負責人震驚不已，表示李只是一名工人，怎麼會製造這種特殊槍支，他難以置信。警方調查，李尚無上網販賣槍支、預計使用槍支尋仇、滋事等情況。

經鑑識中心初步鑑驗，李的鋼管槍確認為火藥動力式槍枝，結構完整，槍管貫通，具有殺傷力可能性大，目前已送交刑事局進一步鑑驗；警方詢問後，依違反槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。