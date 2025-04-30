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影／港男收錢幫帶水晶手鍊來台 落網才知是幫忙運毒

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

關務署台北關與警政署航空警察局日前執行入境旅客託運行李X光機儀檢時，發現一件行李之顯像有異，待旅客提領後予以攔查，果然在行李箱內發現市價6百多萬的第二級毒品大麻花計3.209公斤。該旅客雖辯稱是以收錢幫人帶水晶手鍊來台，但警訊後仍依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦，並擴大追查幕後集團。

航警局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，攜帶大麻花闖關的24歲香港籍男子落網後向警方辯稱，他這次會從香港搭機來台，是透過網路媒介「帶貨賺快錢」得到一件工作機會，只要幫忙帶一批水晶手鍊來台，就可以賺取港幣5千元（約新台幣2萬元），並不清楚行李箱裡面竟是毒品大麻花。

張驄瀧指出，航空警察局最近查獲多起外籍旅客運毒案，多是受託帶貨來台，或為跨國代購（買）業者，有的是短期來台工作，或是從事跨國代購服務，卻淪為跨國毒品走私集團之運毒工具。再者，毒品多夾藏行李箱內層、食品或是個人物品中，手法十分隱密，即便當事人聲稱不知情，仍會依運輸毒品遭判重罪。

航警局呼籲，國人與來台旅客切勿接受他人請求，攜帶未經查驗之行李箱或物品入境，即使是朋友或網路上認識的人，都應提高警覺，勿因一時疏忽斷送自由與人生；若發現可疑情事請主動通報警方，共同防範毒品犯罪，守護國境安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

24歲香港籍男子辯稱收取港幣5千元為代價，帶一批水晶手鍊來台，並不清楚行李箱裡面竟是毒品大麻花。訊後依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。圖／航警局提供
24歲香港籍男子辯稱收取港幣5千元為代價，帶一批水晶手鍊來台，並不清楚行李箱裡面竟是毒品大麻花。訊後依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。圖／航警局提供
海關及航警在香港籍犯嫌的行李箱內，發現6包市價6百多萬的第二級毒品大麻花計3.209公斤。圖／航警局提供
海關及航警在香港籍犯嫌的行李箱內，發現6包市價6百多萬的第二級毒品大麻花計3.209公斤。圖／航警局提供

毒品 行李箱

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