疑感情糾紛！囂張男持空氣槍掃射餐廳 警鎖定身分追緝

桃園市近日驚傳槍響，一名男子因感情糾紛心生不滿，持空氣槍前往被害人經營的知名溫體牛餐廳叫囂恐嚇，更疑似破壞被害人家門。警方目前已鎖定嫌犯身分，全案朝恐嚇、毀損等罪嫌偵辦。

據了解，疑似有幫派背景的涉案男子於24日持空氣槍至桃園區一間知名溫體牛餐廳開槍，前一天凌晨甚至出現多名黑衣人佯裝消費恐嚇叫囂業者；警方獲報後到場，作案動機初步調查是因感情糾紛引起，員警立即處置排解、抄登資料，因被害人當時並未提告，員警約制告誡男子後驅離。