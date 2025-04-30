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中和雙屍命案 曝身障、長照體系協作困境

聯合報／ 記者黃子騰張策葉德正／新北報導

林女弟弟(紅圈處)向警方表示姊姊與姊夫感情很好。記者黃子騰／攝影
林女弟弟(紅圈處)向警方表示姊姊與姊夫感情很好。記者黃子騰／攝影
新北中和區前天發生雙屍命案，61歲身障林女躺在床上明顯死亡，56歲日籍前夫倉田陳屍玄關處，法醫昨天相驗初判林女死因為呼吸衰竭，研判倉田疑不堪照顧壓力，悶死林女後也死亡。專家說，此案暴露身障與長照體系之間分工不明、協作不足的現實困境。

鄰居因多日未見兩人出門發覺有異，通知房東到場，進入查看2人遺體均發黑腫脹，屍水流一地，初判死亡已1周。勘驗無打鬥跡象也無外力介入，研判2人死亡時間相近。

家屬對死因無異議。林女胞弟說，姊姊和姊夫結婚33年，姊姊罹病開刀治療，雖撿回一命但重度殘障不良於行，生活起居由姊夫照顧。夫妻倆感情好，為領取補助，於2021年辦離婚，仍持續租屋同住。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧指出，此案凸顯照顧者長期面對龐大壓力卻無支援系統的困境，尤其是非本國籍男性照顧者，在語言、文化與資源上更加邊緣，當事人在沒有第二照顧者、經濟壓力大等困境下，情緒無法釋放，造成照顧殺人悲劇。

張淑慧表示，此案涉及重度身障、離婚後又同居、照顧者非本國籍且無替代照顧者等情形，屬高風險家庭。若各縣市身障服務中心去年依政策落實運作，早就應全面盤點這類需求並提供協助，她質疑，林女到底有沒有社工介入評估，低收資格是誰幫她申請，身障鑑定如何辦理？

張淑慧說，目前低收入戶申請程序多為書面審查，往往「審完就發錢」，忽略實地訪查與持續關懷。建議對於具多重身分者如獨居身障、新住民家庭，政府應結合實質訪查機制，強化主動關懷，避免類似遺憾再發生。

市議員張嘉玲說，目前系統不夠完善，應努力朝「一個都不能漏」方向邁進，呼籲外界別苛責第一線社工，新北社工人數不足、工作量大，應從制度面強化支援。

社會局長李美珍說，該案家沒有家暴、脆弱家庭通報紀錄，有申請身障低收補助。市府不知道林女的丈夫是日籍男子，申請低收資料內僅有登記林女，公所每年去複查低收資格，去年底區公所曾在訪查低收家庭資格時，未發現異樣。

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