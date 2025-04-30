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詐團黑吃黑失敗 虐死車手棄屍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

詐團吳姓男子去年企圖「黑吃黑」搶劫黃金，教唆手下在停車場搶劫黃姓車手，事後並凌虐黃男致死。記者蔡維斌／翻攝
詐團吳姓男子去年企圖「黑吃黑」搶劫黃金，教唆手下在停車場搶劫黃姓車手，事後並凌虐黃男致死。記者蔡維斌／翻攝
詐騙集團成員吳姓男子去年企圖「黑吃黑」搶劫五十一條黃金，押走取款黃姓車手，又以黃私吞其中二條為由，一群人凌虐黃長達十小時致死再棄屍；警方陸續逮捕吳等十二人，未追回黃金，雲林地檢署依凌虐致死、組織犯罪等罪起訴吳等人。

卅七歲黃姓男子去年十二月廿四日深夜倒臥路邊，報案人十九歲丁姓男子稱黃抓毛蟹溺水，但消防人員到場發現明顯虐打成傷，警方找到丁突破心防，到桃園機場攔截正要出境的主嫌廿歲吳姓男子。

檢警查出，一名菜商被假投資詐騙，吳男獲上級指示有價值超過一百萬元的「大單」，找十七歲王姓少年謀畫「黑吃黑」，指派黃姓死者負責與被害人交款，另派心腹王姓少年監督交款。

菜商去年十二月廿四日拿價值逾四六○萬元的五十一條金條交給黃，黃取得後到指定地點準備轉交另名車手時，被吳男安排的人持玩具手槍搶劫；但黃被搶走背包內沒有黃金，吳見計畫失敗，想嫁禍給黃男，找丁男等九名手下把黃男綁至台西鄉和豐村魚塭工寮。

黃男後來供出黃金丟在被搶現場附近某輛車內，吳派人取回後以只有四十九條為由，逼黃簽本票彌補損失，還用束帶捆綁雙手命令下跪、以球棒虐打，再全程直播給柬埔寨詐團上層；黃遭虐打長達十小時又被灌食安非他命，最後死亡。

檢方昨偵查終結，依凌虐致死、組織犯罪、遺棄屍體、洗錢防制法等，起訴吳姓男子等十人，兩名未成年移送少年法庭。

桃園機場 詐騙集團 黃金

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